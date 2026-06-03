Encontro Feminino do Sincor-RS destaca liderança, desenvolvimento profissional

O tradicional Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros, promovido pelo Sincor-RS, realizou sua 13ª edição em 29 de maio de 2026, no Centro de Eventos da Fecomércio, em Porto Alegre. Reunindo cerca de 500 mulheres entre corretoras de seguros, executivas, lideranças e profissionais do mercado segurador, o evento consolidou-se mais uma vez como uma das principais iniciativas voltadas ao protagonismo feminino no setor de seguros .

Com uma programação diversificada, o encontro abordou temas relacionados à liderança, desenvolvimento profissional, inclusão, diversidade, empreendedorismo, carreira, inteligência emocional e responsabilidade social, promovendo um ambiente de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do networking.

André Thozeski, presidente do Sincor-RS, recepcionou pessoalmente todos participantes e estava muito feliz com a realização do evento. “Estou muito feliz, e como presidente da entidade, ao entregar mais uma edição este importante acontecimento. Agradeço às 600 congressistas, e as voluntárias que trabalharam comigo, e também aos patrocinadores. Foi um dia lindo e importante, onde o tema ‘violência contra a mulher”, teve seu merecido destaque. Foi amplamente debatido, como mudar este cenário terrível”, destacou Thozeski.

Evento pioneiro no mercado segurador

Criado em 2003, o Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros é considerado uma iniciativa pioneira dentro do mercado segurador nacional. Ao longo de mais de duas décadas, tornou um espaço dedicado à valorização da mulher, acompanhando o crescimento da participação feminina em cargos de liderança e incentivando o desenvolvimento profissional das corretoras de seguros.

A abertura oficial contou com a presença das lideranças do Sincor-RS, que destacaram a importância da diversidade, da inclusão e do fortalecimento das mulheres nos espaços de decisão do setor.

Patricia Chacon abre a programação

A primeira palestra do dia foi conduzida por Patricia Chacon, CEO da Porto Seguro, que compartilhou sua trajetória profissional e os desafios enfrentados até assumir uma das posições mais importantes do mercado segurador brasileiro.

Durante sua apresentação, a executiva abordou temas como liderança humanizada, formação de equipes de alta performance, inovação, diversidade corporativa e transformação cultural nas organizações. Patricia também ressaltou a importância da preparação contínua, do desenvolvimento de talentos e da presença feminina em posições estratégicas.

A palestra trouxe reflexões sobre coragem para assumir desafios, capacidade de adaptação e a construção de uma carreira baseada em propósito, conhecimento e relacionamento.

Painel debate violência contra a mulher

Um dos momentos mais marcantes da programação foi o painel “Violência Contra a Mulher: Como mudar isso?”, que ampliou a discussão para questões sociais que impactam diretamente a vida das mulheres dentro e fora do ambiente profissional.

Participaram do debate:

• Luciana Casarotto;

• Nadine Anflor;

• Paula Granetto;

• Thaiéli Teixeira;

• Vera Armando.

As painelistas discutiram os diferentes tipos de violência enfrentados pelas mulheres, incluindo violência física, psicológica, moral, patrimonial e digital. O debate destacou a importância da conscientização, da educação e da atuação conjunta entre sociedade, empresas e poder público para combater a violência de gênero.

Também foram abordadas políticas de acolhimento, mecanismos de denúncia, fortalecimento das redes de proteção e a necessidade de criar ambientes corporativos mais seguros, inclusivos e acolhedores.

Soraia Schutel fala sobre liderança consciente

Na sequência, a especialista em desenvolvimento humano Soraia Schutel apresentou uma palestra focada no autoconhecimento e na construção de lideranças mais conscientes e preparadas para os desafios contemporâneos.

A palestrante abordou temas relacionados à inteligência emocional, propósito, gestão de mudanças, tomada de decisões e construção de confiança.

Soraia destacou que a liderança moderna exige competências comportamentais cada vez mais desenvolvidas, incluindo empatia, escuta ativa, capacidade de adaptação e visão estratégica. Sua apresentação incentivou as participantes a refletirem sobre seu papel como líderes e agentes de transformação dentro das organizações.

Painel das Lideranças reúne executivas do setor

Outro destaque da programação foi o tradicional Painel das Lideranças, que reuniu executivas de grandes empresas do mercado segurador para compartilhar experiências e discutir os desafios enfrentados pelas mulheres em cargos de gestão.

Participaram do painel:

• Camila Maia;

• Fabiana Resende;

• Magda Truvilhano;

• Tábata Ruas;

• Thais Jorge de Oliveira.

As executivas relataram suas trajetórias profissionais, os obstáculos enfrentados ao longo da carreira e as estratégias utilizadas para conquistar posições de destaque em um mercado historicamente predominantemente masculino.

Entre os principais temas debatidos estiveram:

• Liderança feminina;

• Equilíbrio entre vida pessoal e profissional;

• Gestão de equipes;

• Diversidade e inclusão;

• Transformação digital;

• Desenvolvimento de carreira;

• Oportunidades para corretoras de seguros;

• Inovação e novos modelos de negócios.

O painel teve caráter inspiracional, reforçando a importância da representatividade feminina e do compartilhamento de experiências como forma de estimular novas lideranças.

Cristina Ranzolin encerra o encontro

A jornalista e apresentadora Cristina Ranzolin foi responsável pelo encerramento da programação de palestras.

Reconhecida por sua trajetória na comunicação, Cristina compartilhou experiências pessoais e profissionais, abordando temas como superação, credibilidade, reinvenção, disciplina e resiliência.

Sua apresentação trouxe reflexões sobre os desafios da carreira, a necessidade de adaptação constante às mudanças e a importância da construção de uma reputação sólida ao longo do tempo.

A palestra encerrou o evento em tom inspirador, incentivando as participantes a enfrentarem novos desafios com confiança, determinação e propósito.

Networking e fortalecimento de relacionamentos

Além do conteúdo técnico e comportamental, o encontro contou com feira de seguradoras, espaços de relacionamento, espaço de bem estar, onde executivas receberam por profissionais renomados, uma maquiagem e também um ‘trato’ no cabelo, além de café de boas-vindas , mimos nos estandes das seguradoras parceiras e coquetel de encerramento.

Os ambientes de convivência proporcionaram oportunidades para networking, geração de negócios e aproximação entre corretoras, seguradoras, assessorias e lideranças do setor.

Ao final do evento, ficou evidenciado o papel cada vez mais relevante das mulheres na evolução do mercado segurador brasileiro. Combinando conhecimento, desenvolvimento humano, liderança e responsabilidade social, o 13º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros reafirmou sua posição como uma das mais importantes iniciativas do setor voltadas ao fortalecimento do protagonismo feminino.