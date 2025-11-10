Diretor da Bradesco Saúde aborda transformações da saúde em evento em Belo Horizonte

Palestrante do SRH 2025, Flávio Bitter vai falar sobre o que outras culturas podem ensinar para a reinvenção do setor no país – O diretor da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, será um dos palestrantes do SRH 2025, evento que será realizado nesta quarta-feira (12/11), em Belo Horizonte, reunindo lideranças do setor para debater os rumos e desafios do mercado de saúde suplementar.

Com o tema “Transformação”, o encontro propõe uma jornada de aprendizado e inspiração para profissionais que buscam compreender as mudanças estruturais no mercado e o papel da colaboração e da inovação na construção do futuro da saúde.

A palestra de Bitter, intitulada “O que outras culturas e países, além de outros mercados, podem nos ensinar para reinventar o futuro do mercado de saúde?”, promete inspirar reflexões sobre inovação, gestão e sustentabilidade no sistema de saúde suplementar brasileiro. O executivo vai falar sobre como o diálogo com outras culturas e modelos de saúde ao redor do mundo pode contribuir para a construção de um setor mais eficiente, tecnológico e centrado nas pessoas.

“Olhar para fora, buscando as perspectivas e experiências de outras culturas, nos permite enxergar novas formas de pensar e fazer saúde. Sempre com foco em inovação, humanização e sustentabilidade, e com a atenção ao que deve ser adaptado à nossa realidade”, destaca Flávio Bitter.

Promovido pela Simgular Acrisure e Acrisure Brasil, o SRH25 – A saúde e suas SIMgulaRHidades – acontece no auditório da unidade Contorno do Hospital Mater Dei.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.