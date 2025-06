Debate sobre impactos da inteligência artificial em seguros é tema central do Insurtech Brasil 2025

Evento oferece a oportunidade para descobrir quais os rumos que essa tecnologia irá tomar no mercado – O debate com foco em Inteligência Artificial no Insurtech Brasil 2025 – que acontecerá no dia 03 de julho, em São Paulo – permeará quase todos os painéis, incluindo as discussões sobre distribuição e embedded insurance, uso de dados, subscrição, sinistro e tudo o que engloba a experiência do cliente.

O objetivo é promover uma atualização e fazer com que o mercado de seguros esteja todo na mesma página em relação ao tema. Entre os especialistas, há um consenso de que essa tecnologia irá ajudar cada vez mais o setor a maximizar seus resultados e sua produtividade.

De acordo com Aldo Pires, CEO da .add e palestrante do evento, a inteligência artificial será fator preponderante em projetos regulatórios em um futuro próximo. “São projetos que as seguradoras aportam milhões e na maioria das vezes significa apenas custo, mas podem ser utilizados como uma ferramenta de organização da companhia, alavancando a geração de ações de retenção e proporcionar boa experiência para seus clientes e otimizar sua operação através da IA”.

Já na opinião de Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO, a inteligência artificial é uma realidade que começa a impactar especialmente a jornada do cliente interno da seguradora, facilitando todo o trabalho em backoffice. “Em contrapartida, o executivo da seguradora precisa estar atualizado para lidar com essa nova realidade, alavancando a produtividade nas seguradoras”. Pelo lado da distribuição, Rafael afirma que “a IA trará cada vez mais oportunidades de cross-sell e de levar ao cliente propostas cada vez mais personalizadas”.

Além da Inteligência Artificial, na agenda do evento estarão também outros temas como Open Insurance, modelos inovadores de negócios e a evolução do uso de dados e novas tecnologias. Todos esses assuntos devem gerar quase 30 horas de conteúdo exclusivo sobre os desafios do mercado de seguros para 2025.

A 8ª edição do Insurtech Brasil conta com patrocínio da TransUnion; .add; InsureMO; Namirial; Gestão Segura; Cambridge Mobile Tematics; Klooks; fitinsur; Autoinsp; Guidewire; Sensedia; Split Risk; Brick e Recuperação Online. O encontro tem ainda o apoio do ITC Vegas, o maior evento global de inovação e tecnologia para o mercado de seguros. Vale lembrar que as inscrições estão abertas e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Essas e outras informações podem ser encontradas na página do evento, em insurtechbrasil.com.

Serviço

Insurtech Brasil 2025

Data e hora: 03 de julho de 2025, a partir das 8h

Local: Centro de Convenções Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo

Inscrições e mais informações: www.insurtechbrasil.com

Foto: Aldo Pires, CEO da .add e palestrante do evento