Mulheres serão destaque no evento que inicia a programação de 2025 do Clube – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), recebe no dia 13 de março, às 9h30, na sua sede no Centro do Rio, a Tokio Marine Seguradora, para um café da manhã onde o destaque serão as mulheres do mercado de seguros. “No mês da Mulher, o CVG-RJ abre o seu tradicional “Café com Vida” 2025 com a Tokio Marine. O evento visa prestigiar as mulheres corretoras com um conteúdo riquíssimo. Será abordado o autocuidado, vida saudável, dados estatísticos atuais do mercado e os canais digitais. Para isso estamos trazendo duas palestrantes mulheres, executivas da seguradora”, esclarece Sonia Marra, especialista em seguro de Pessoas e diretora adjunta do CVG-RJ.

As palestrantes serão Gina Monteiro, gerente comercial Vida RJ/ES da Tokio, profissional com 24 anos de experiência em segmento de seguros pessoais e que falará sobre o “Seguro Vida Mulher e seus diferenciais”. E Sharlene de Miranda, gerente regional Vida Brasil da Tokio, que há 20 anos atua no segmento de seguros pessoais, e tratará do tema “A importância do Seguro de Vida e suas oportunidades”.

O evento é gratuito e as vagas imitadas. Os interessados em participar devem se inscrever acessando: https://cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos

Mais informações pelo e-mail cvgrj@cvgrj.com.br ou pelos telefones (21) 2203-0393 (21) 96428-4687.

Serviço:

CVG-RJ recebe a Tokio Marine para um café da manhã

Local: Sede do CVG-RJ – Rua da Quitanda, 159 – 12 ° andar – Centro/RJ

Data: 13 de março de 2025, quinta-feira

Horário: 9h30

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.