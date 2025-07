CVG-RJ celebra seus 59 anos

Aniversário do Clube é comemorado com missa em ação de graças em igreja no Centro do Rio – Realizada no início da tarde do dia 30 de junho, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio, a missa em ação de graças por mais um ano de existência do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) foi um momento marcado por gratidão, reflexão e reconhecimento à trajetória de quase seis décadas de fundação da entidade. O padre celebrante ressaltou que em tempos tão desafiadores e incertos como os atuais, o seguro representa não apenas uma proteção financeira, mas também um ato de responsabilidade, amor e cuidado com o próximo.

O presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, reiterou a importância dos que estiveram à frente de administrações anteriores, assim como dos sócios, beneméritas e colaboradores que muito contribuíram para o sucesso e longevidade do Clube. “Quero também agradecer a todos os presentes nessa celebração e dizer da obrigação que temos de levar a cultura do seguro a cada canto desse país. Eu entendo que o seguro é uma alavanca social, um instrumento de distribuição de renda mais acessível a toda nossa população. Tenho a certeza que estamos colaborando para uma sociedade melhor”, frisou Calheiros.

Reforçando as palavras de Calheiros, o presidente do Conselho Consultivo do Clube, Octávio Perissé, disse que a união dos integrantes do CVG-RJ é mais do que uma relação profissional. “É uma relação de amor e respeito, que vem sendo construída pelos nossos antecessores. Agora, com o encerramento do mandato de dois anos do presidente Calheiros, temos novos desafios pela frente. Desejo à nova administração que virá muito sucesso e prosperidade nesta missão de impulsionar o nosso mercado”, finalizou.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Presidente e diretoria do CVG-RJ, sócios e beneméritas, além de representantes de entidades do mercado de seguros e demais convidados reunidos na Igreja Nossa Senhora do Carmo

(*) Divulgação