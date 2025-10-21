CSP-MG reúne ANS e FenaSaúde em seminário sobre desafios e tendências da saúde suplementar

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza, no dia 6 de novembro, em Belo Horizonte, das 8h30 às 12h, o Seminário Saúde Suplementar – Desafios e Tendências. O encontro contará com a participação de representantes da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Entre os palestrantes convidados estão o coordenador de Estudos e Projetos da Diretoria de Fiscalização da ANS, Pedro da Silveira Villela, e a superintendente de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Cobertura Assistencial da FenaSaúde, Hellen Harumi Miyamoto.

O evento terá coordenação do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, e mediação do diretor da entidade, Maurício Tadeu Barros Morais. Participam como debatedores Betânia Fonseca, representante do SindSeg MG/GO/MT/DF, e Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG.

“A saúde suplementar vive um momento de reavaliação profunda, impulsionada por mudanças regulatórias, avanços tecnológicos e novas demandas assistenciais. Nosso objetivo é contribuir para o debate qualificado, reunindo representantes da regulação, das operadoras, do mercado segurador e os corretores de seguros de forma a buscar caminhos sustentáveis para o crescimento do setor”, ressalta Mello.

Ele reafirma o compromisso do CSP-MG em promover o diálogo técnico e institucional entre os diferentes atores do segmento. “A presença da ANS e da FenaSaúde reforça o papel do CSP-MG como espaço de integração e construção de conhecimento. É uma oportunidade ímpar para profissionais e empresas entenderem as tendências e desafios que moldarão o futuro da saúde suplementar no Brasil. Esse debate é essencial para aprimorar práticas, alinhar expectativas e fortalecer a cultura do seguro de pessoas em Minas Gerais e no País”, acrescenta.

O evento conta com apoio institucional da FenaSaúde, do Sincor-MG e do SindSeg MG/GO/MT/DF. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/Cn9FueV466ceK5ej8. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do CSP-MG no YouTube.

Serviço

Evento: Seminário Saúde Suplementar – Desafios e Tendências

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 6 de novembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 8h30 às 12h

Local: SindSeg MG/GO/MT/DF – Av. Afonso Pena, 726, 22º andar – Belo Horizonte/MG

Palestrantes: Pedro da Silveira Villela (ANS) e Hellen Harumi Miyamoto (FenaSaúde)

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/Cn9FueV466ceK5ej8