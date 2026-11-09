CSP-MG realiza 13ª edição do Encontro com a FenaPrevi em Belo Horizonte

Evento será o primeiro do país a debater os dados regionais da pesquisa sobre a percepção dos brasileiros em relação à proteção financeira e longevidade – O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promove, no dia 24 de novembro, em Belo Horizonte, a 13ª edição do Encontro com a FenaPrevi. Um dos momentos mais aguardados e tradicionais do calendário do mercado segurador, o evento terá a presença do presidente da instituição, Edson Franco, e marcará a abertura da turnê nacional de debates da Federação para apresentar e analisar os desdobramentos da mais recente Pesquisa FenaPrevi/Datafolha.

Sob o tema “Percepção dos Brasileiros sobre a necessidade de proteção e planejamento: o papel dos seguros e da previdência”, o levantamento traça um panorama detalhado sobre o comportamento da população, a lacuna de proteção securitária no país, o impacto das transformações no trabalho e os desafios da longevidade. Minas Gerais foi o estado escolhido pela FenaPrevi para iniciar a série de encontros regionais, trazendo em primeira mão aos profissionais e lideranças de mercado uma análise aprofundada de como os dados do estudo orientam novas estratégias e oportunidades de negócios no setor.

Segundo o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, a escolha de Minas para o pontapé inicial da turnê reforça a relevância do evento junto ao mercado. “Chegar à 13ª edição do Encontro com a FenaPrevi consolidando essa parceria histórica é motivo de muito orgulho para o CSP-MG. Receber a Federação e debater, em primeira mão, as descobertas da pesquisa demonstra a relevância e o protagonismo do nosso mercado. Convido corretores, executivos de seguradoras e parceiros a estarem conosco nesse fórum fundamental para compreendermos as novas demandas da sociedade e o futuro da proteção financeira no Brasil”, ressalta o dirigente.

Após a apresentação conduzida por Edson Franco, a programação contará com um painel de debates dedicado às perspectivas do mercado de Seguros de Pessoas e Previdência Privada. A mediação será realizada pelo presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, com as participações da presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andreia dos Reis Padovani, e do presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes.

O 13º Encontro do CSP-MG com a FenaPrevi será realizado em formato híbrido, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, na capital mineira, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube. A recepção com café de boas-vindas começa às 8h15 e as apresentações têm início às 9h30.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas presenciais são limitadas. Acesse:

https://forms.gle/EQtYYswTPwezFPJt7

Serviço

Evento: 13º Encontro do CSP-MG com a FenaPrevi (Edição Especial)

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Convidado: Edson Franco, presidente da FenaPrevi

Data: 24 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 8h15 às 12h (Café de boas-vindas às 8h15; início da transmissão e apresentações às 9h30)

Local: Auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF – Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte–MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/EQtYYswTPwezFPJt7