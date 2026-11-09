Bradesco Vida e Previdência reúne assessorias e corretores no Rio de Janeiro para debater proteção patrimonial e cenário econômico

A Bradesco Vida e Previdência realizou, na última quinta-feira (29/10), no Rio de Janeiro, a segunda edição da palestra “Cenário Econômico e Proteção Patrimonial”, que reuniu assessorias, corretores e parceiros de negócios. O encontro, realizado em parceria com o Sincor-RJ, discutiu sucessão, alavancagem e blindagem patrimonial, além de tendências econômicas e oportunidades para ampliar a geração de valor aos clientes.

Na abertura do evento, Ricardo Campos, Superintendente Sênior de Negócios da companhia, apresentou números que reforçam o potencial do seguro de vida no Brasil. Segundo ele, a penetração do produto no país é de apenas 18%. Até setembro, a Bradesco Vida e Previdência pagou R$ 1,4 bilhão em sinistros, sendo a maior pagadora do país. “Isso mostra o tamanho da oportunidade que existe para os corretores levarem proteção a mais famílias. O cliente está cada vez mais capacitado: ele pesquisa, busca informação e questiona o corretor. Por isso, quero convidar cada um de vocês a ser um agente de transformação, levando o seguro de vida para a conversa como ferramenta de planejamento sucessório e de eficiência tributária”, afirmou.

Adriano Cecílio, superintendente da Bradesco Vida e Previdência e responsável pelas assessorias, destacou a importância de discutir planejamento sucessório e alavancagem patrimonial: “Planejamento sucessório e alavancagem patrimonial são, no fundo, sobre cuidar de quem fica. Falar sobre isso com o cliente é ajudá-lo a construir um legado e a garantir tranquilidade às famílias”.

A programação contou ainda com apresentações de especialistas da Bradesco Asset (BRAM) e do Bradesco Private Bank, que compartilharam análises de mercado e estratégias voltadas à proteção e perpetuação patrimonial.

Rafael Ribeiro, da BRAM, comentou o cenário global, além de uma análise sobre as projeções para o Brasil em 2027. O especialista avaliou que, hoje, o cenário nacional base estabelece ajustes em vigência e apresentou riscos e oportunidades aos corretores, em relação ao cenário econômico interno e internacional.

Na sequência, Shirley Ambrósio, especialista em Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank, mostrou as principais premissas da área, que conta com uma equipe de 12 especialistas e tem foco na proteção, eficiência e perpetuação patrimonial no Brasil e no exterior. A apresentação abordou ainda planejamento patrimonial, aconselhamento tributário e sucessório, governança familiar e corporativa, filantropia e estruturas de veículos de investimento.

A iniciativa integra a estratégia da Bradesco Vida e Previdência de aproximação e capacitação dos parceiros de distribuição, promovendo conhecimento, relacionamento e novas oportunidades de negócios. Além das assessorias do Rio de Janeiro, também participaram do evento os Superintendentes Sêniores de Negócios José Luiz Fontes, Alex Lopes de Queiroz, Anderson Mundim e Antonioni Fernandes.