Confraternização da Aecor-RJ reune 150 corretores e securitários e representantes das seguradoras parceiras

“O clima descontraído fez da nossa celebração um evento alegre, que reuniu profissionais da Baixada Fluminens e das Zonas Norte e Sudoeste da capital”, comemora Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ – O diretor destacou ainda que este número de participantes foi um recorde, o que demonstra que o evento anual da AECOR-RJ já se transformou numa tradição entre os profissionais desta enorme região do Rio de Janeiro.

O líder da AECOR-RJ agradeceu a participação maciça dos diretores regionais: Sergio Brito, Tokio Marine; João Paulo Cunha, Porto; Fabio Lessa, Capemisa e dos executivos comerciais: Humberto Borges, AMIL; Thiago Sahyão, Bradesco Saúde; Cristiano Domingues, Bradesco Auto/RE; Leila Nogueira, HDI; Marcio Augusto, SulAmérica; Danielle Nascimento e Adriana Coelho, Allianz e Telma Dias, Mapfre.

“Graças a esta adesão, foi possível um sorteio de brindes doados pelas seguradoras para os participantes”, concluiu.

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas. O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Foto: Representantes das seguradoras e os profissionais do mercado da região reunidos neste evento de muita alegria com o diretor da AECOR-RJ, Jayme Torres (último à direita) – Foto: Divulgação