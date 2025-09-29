Conec 2025 supera expectativas e reúne 10 mil participantes em São Paulo

Maior congresso de corretores de seguros da América Latina consolida pluralidade de vozes, inovação tecnológica e debate sobre o futuro da categoria – O Conec 2025 chegou ao fim neste sábado (27/09) com saldo extremamente positivo para o mercado de seguros. Realizado pelo Sincor-SP no Distrito Anhembi, o congresso reuniu cerca de 10 mil participantes, sendo 7 mil corretores de seguros inscritos como congressistas, além de lideranças do setor, autoridades, representantes de seguradoras e convidados internacionais – incluindo uma delegação de mais de 20 profissionais de Buenos Aires.

Com o tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, a 20ª edição consolidou-se como o maior encontro do setor na América Latina, oferecendo três dias de intensa programação. Foram quatro talk shows, duas grandes palestras e 29 trilhas de conteúdo, que exploraram tendências de negócios, inovação tecnológica, regulação, sustentabilidade, transformação digital e novos modelos de relacionamento com clientes.

Conteúdo, negócios e relacionamento

Mais de 200 palestrantes e debatedores compartilharam diferentes visões sobre o futuro do corretor de seguros, reunindo executivos de seguradoras, especialistas em tecnologia, economistas, comunicadores e acadêmicos. Entre os destaques, estiveram os debates sobre a autorregulação, o uso de inteligência artificial no setor e o impacto das mudanças climáticas no desenho de produtos. A abertura contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que destacou iniciativas tecnológicas voltadas à segurança pública, e de autoridades da Susep, como Airton Almeida, diretor de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos.

A Exposeg 2025, feira de negócios paralela ao congresso, registrou intensa movimentação, reunindo dezenas de expositores e oferecendo oportunidades de networking, geração de parcerias e apresentação de soluções inovadoras. Nesta edição, o Conec contou com recorde de apoio institucional e comercial, reunindo mais de 80 marcas patrocinadoras em diversas ativações.

Ao longo dos três dias, caravanas de todas as regiões do Brasil marcaram presença, demonstrando a força e a união da categoria. A diversidade também esteve em evidência, com maior engajamento feminino e a chegada de novos players, que ampliaram a pluralidade de vozes no debate.

Os congressistas tiveram diversos momentos para fortalecer conexões, além da Exposeg, como os almoços no Espaço Gastronômico e os jantares com shows musicais. A programação cultural animou as noites: na sexta-feira, com o samba do cantor Péricles, e no sábado, com o sertanejo raiz de Matogrosso & Mathias.

Um marco na história do setor

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, o Conec 2025 refletiu o espírito de transformação que move a categoria: “O futuro do seguro não tem uma resposta pronta. Depende da nossa capacidade de integrar o conhecimento do passado com os aprendizados que vêm da inovação. O Conec mostrou que os corretores estão preparados para esse desafio, com união, conteúdo de qualidade e muito relacionamento”, declarou. A diretoria do Sincor-SP celebrou o sucesso da edição, ressaltando o zelo da organização e o engajamento dos participantes.

O Conec 2025 encerrou-se com a sensação de missão cumprida: entregar à categoria um espaço de reflexão, atualização profissional e fortalecimento do papel do corretor de seguros na sociedade.

A 20ª edição entra para a história como símbolo de inovação, pluralidade e protagonismo do corretor, reafirmando a importância do evento como referência para o mercado de seguros brasileiro e latino-americano. E já prepara o terreno para a próxima edição, marcada para 2027.

Foto: Talk Show – Transição Segura para o Futuro da Corretagem de Seguros (Conec 2025).