Com Felipe Massa e ativações especiais, Tokio Marine prepara maior participação no Conec de sua história

Especialista em Produtos, Serviços e Atendimento, Companhia é a Seguradora oficial do Evento – Seguradora oficial do Conec 2025, a ser realizado de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a Tokio Marine terá a maior participação de sua história no evento. Com ativações especiais e a participação do piloto e embaixador da marca, Felipe Massa, na noite de abertura, a Companhia contará com três espaços para relacionamento e interação com os participantes, onde destacará sua expertise em Produtos, Serviços e Atendimento.

“O Corretor, como nosso único canal de distribuição, é fundamental para a Tokio Marine. Dessa forma, sempre aguardamos a realização do Conec com grande expectativa pela grandiosidade do evento e pela oportunidade de reafirmamos a importância desse profissional para a disseminação da cultura de seguros e, consequentemente, o crescimento de nossa indústria”, afirma o Diretor Comercial Varejo e Vida, Marcos Kobayashi, que vai recepcionar os congressistas, nos três dias, junto com seus 8 Diretores Regionais.

No estande principal, os executivos da Tokio Marine, entre os quais estarão também os Diretores Estatutários, vão recepcionar Corretores e Assessorias a fim de estreitar o relacionamento e reforçar as novidades sobre Produtos, Serviços e Campanhas. O outro espaço da Seguradora será destinado à Tokio Marine Assistência (TMA) e o terceiro vai contar com um karaokê do Tokio Marine Hall, em um reforço do compromisso da Companhia com a cultura e a música brasileira,

“O Conec é sempre um momento muito importante, de reencontro com bons amigos, além de ser uma oportunidade para reforçamos que a Tokio Marine é Especialista em Corretor. Seguimos dispostos a contribuir para construção de um futuro sustentável para o setor no Brasil”, finaliza Kobayashi.

Felipe Massa

Na noite de abertura do Conec, o piloto Felipe Massa, embaixador da marca, estará no estande da Tokio Marine para tirar fotos com os Corretores, a partir das 22h.

Painéis

Além dos espaços de relacionamento com os Parceiros de Negócios, a Tokio Marine também integrará a programação oficial do Conec 2025, reforçando a relevância do papel dos Corretores e das Assessorias no fomento à Cultura do Seguro no Brasil.

O presidente José Adalberto Ferrara participará do Painel “Transformação Digital no Mercado de Seguros” no dia 26, às 11h. Ainda no mesmo dia, às 17h, a Diretora de Riscos Financeiros, Carol Ayub, conduzirá painel exclusivo da Tokio Marine sobre Seguro Garantia. Por fim, o Diretor Executivo de Produtos Massificados, Marcelo Goldman, é um dos convidados do painel “Novos Caminhos do Seguro de Automóvel”, no sábado, 27, às 15h30.

Anote na Agenda:

Conec 2025

Data: 25 a 27 de setembro

Local: Distrito Anhembi (Pavilhões 1 e 2)

Endereço: Av. Olavo Fontoura, nº 1209, Portão 38, Santana, São Paulo – SP

Para mais informações, acesse: https://conec.org.br/

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida