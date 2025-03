Cabergs Seguros marca presença na Expodireto 2025

No evento estiveram os executivos Thiago Menegol, Coordenador de Seguros Multirisco, e Daniel Tréz, Coordenador de Seguros Rurais – A Cabergs Seguros participou da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras internacionais do agronegócio, que acontece em Não-Me-Toque (RS). A presença da corretora de seguros reforça seu compromisso com o setor rural, oferecendo soluções inovadoras e especializadas para produtores e empresários do segmento.

Representando a Cabergs Seguros no evento estiveram os executivos Thiago Menegol, Coordenador de Seguros Multirisco, e Daniel Tréz, Coordenador de Seguros Rurais. Ambos estão no local para apresentar aos visitantes as diversas opções de seguros voltadas ao agronegócio, garantindo segurança e estabilidade para os produtores diante dos desafios do setor.

Com um público estimado de 250 mil pessoas e a participação de expositores de mais de 70 países, a Expodireto Cotrijal se consolidou como um dos principais espaços para a discussão de inovações tecnológicas, negócios e tendências do mercado agrícola. “A feira proporciona um ambiente ideal para a aproximação entre produtores e as mais avançadas soluções do setor, incluindo seguros que protegem lavouras, equipamentos e propriedades rurais. A participação da Cabergs Seguros no evento destaca a relevância da empresa no apoio ao crescimento e à sustentabilidade do agronegócio brasileiro”, destaca Daniel Tréz.

Sobre a Cabergs Seguros

A Cabergs Seguros é uma empresa da Cabergs Saúde, criada em 2000 para oferecer atendimento de excelência e segurança na gestão de apólices. Referência em âmbito nacional, a Cabergs Seguros atua como corretora no suporte aos seguros comercializados pela Banrisul Corretora de Seguros, nos segmentos Auto, Frotas, Residencial, Empresarial, Agrícola e Penhor Rural, além de comercializar diretamente seguros de Vida, DIT, Carta Verde, Seguro Viagem, D&O, RC Profissional e outros. Seu compromisso é garantir proteção financeira e tranquilidade aos segurados.

Foto:

No evento estiveram os executivos Thiago Menegol, Coordenador de Seguros Multirisco, e Daniel Tréz, Coordenador de Seguros Rurais