Bradesco Saúde convida corretores para live que lança nova fase da Campanha “Quero Mais Saúde”

Uma live no dia 5/11 apresentará todos os detalhes da campanha que volta a vigorar em novembro e dezembro – Devido ao sucesso de adesão dos corretores à campanha de vendas “Quero Mais Saúde”, realizada no mês de setembro, a Bradesco Saúde volta com uma nova etapa da ação de incentivo às vendas dos seguros Saúde SPG (Seguro para Grupos, de 3 a 199 pessoas), agora válida para os meses de novembro e dezembro.

Uma live da diretoria da Bradesco Saúde com corretores, no dia 05/11, às 16h, no link BRADESCO SEGUROS, vai apresentar todos os detalhes e os novos incentivos desta segunda fase.

“Estimular e premiar os nossos parceiros está no cerne da campanha. A boa aceitação na primeira fase nos motivou a lançar esta segunda etapa, novamente direcionada a seguro saúde para empresas de até 199 pessoas”, destaca Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.

Com um portfólio diversificado, para empresas de todos os tamanhos e perfis, a Bradesco Saúde tem no SPG um dos seus principais focos de atuação, segmento no qual conta com mais de 1 milhão de beneficiários. Este ano, a operadora tem registrado crescimentos expressivos na base de segurados de contratos de pequenas e médias empresas, em diversos mercados, em diferentes regiões.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.