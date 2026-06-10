AXA no Brasil convida a Cresol para participar do Insurance 4 ALL Day

Seminário internacional promovido pelo braço de seguros inclusivos do Grupo AXA debate soluções para promoção da saúde financeira de populações desassistidas – A AXA no Brasil convidou a cooperativa parceira Cresol para participar do Insurance 4 ALL Day, seminário internacional dedicado ao debate sobre seguros inclusivos e sua contribuição para a construção da resiliência e da saúde financeira de populações de menor renda.

O encontro foi promovido pela AXA EssentiALL, unidade de negócios de seguros inclusivos do Grupo AXA, em parceria com o CGap do Banco Mundial, organização global focada em inclusão e saúde financeira.

A Cresol, instituição financeira cooperativa que oferece soluções para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais, participou do painel “Desenvolvendo soluções de seguros para todos”, representada por Jaap van Doorn, gerente de Relações Internacionais da cooperativa. Jaap dividiu o debate com José Miguel Moreno, diretor de Estratégia, Sustentabilidade e Marca dos Correios, em conversa mediada por Laura Elena Rosado, chefe de Estratégia, Gestão de Desempenho e Medição de Impacto da AXA EssentiALL.

O evento reuniu especialistas, empresas e instituições financeiras para discutir o papel do seguro inclusivo na ampliação do acesso à proteção e no fortalecimento da resiliência financeira de populações historicamente desassistidas.

“A AXA já trabalha com seguros inclusivos ao redor do mundo há cerca de dez anos. No Brasil, esse é um dos pilares estratégicos para o crescimento da companhia. Ter a Cresol presente no evento, trazendo a visão do cooperativismo de crédito — um importante aliado para ampliar o acesso ao seguro e alcançar públicos tradicionalmente distantes desse mercado — reforça nossa convicção sobre a importância desse canal”, afirma Matheus Fontanelli, diretor Comercial de Cooperativas da AXA no Brasil.

“Ficamos muito honrados com convite da AXA para a Cresol estar presente nesse evento. Quando existe esse olhar social, ele se conecta diretamente com a nossa essência. Compartilhar iniciativas voltadas à inclusão financeira por meio de soluções em seguros reforça o alinhamento entre cooperativismo, proximidade com o cliente e desenvolvimento social”, afirma Adriano Michelon, executivo da Cresol.

Sobre a Cresol

Com 30 anos de história, mais de 1 milhão de cooperados e cerca de 1.000 agências de relacionamento no Brasil, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do país. Com foco no atendimento personalizado, oferece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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Foto: Jaap van Doorn, gerente de Relações Internacionais da Cresol, José Miguel Moreno, diretor de Estratégia, Sustentabilidade e Marca dos Correios, Laura Elena Rosado, chefe de Estratégia, Gestão de Desempenho e Medição de Impacto da AXA EssentiALL, e Matheus Fontanelli, Diretor Comercial de Cooperativas da AXA no Brasil.