Após uma semana de debates, Digital Insurance Week termina com audiência recorde

O Digital Insurance Week – evento online e gratuito focado em debater os temas mais relevantes para o futuro do mercado de seguros no Brasil – terminou na última sexta-feira (09/05) com audiência recorde. Ao longo de uma semana, o encontro foi acompanhado por mais de sete mil pessoas e debateu os caminhos da inovação, da regulação e da comunicação no setor.

Com o tema “Construindo Pontes ao Invés de Muros”, o evento propôs uma reflexão sobre a necessidade de integrar visões, dialogar com diferentes players e enfrentar desafios de forma colaborativa. Organizado e apresentado pelo jornalista William Anthony, o encontro reuniu mais de 40 executivos e especialistas de diversas áreas da indústria do seguro.

Em um formato inédito, com dois painéis ao vivo por dia e entrevistas especiais, dezenas de executivos, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor de seguros debateram temas como regulação, tecnologia, comunicação, assistência e grandes riscos.

Entre os temas debatidos nesta edição estavam a regulamentação das associações cooperativas; o que muda com o Open Insurance; o papel do seguro Garantia e da Responsabilidade Civil nos grandes riscos; as novidades nos ramos de Vida, Previdência e Capitalização; o futuro do corretor de seguros; as oportunidades no mercado de investimentos e riscos de crédito; o papel das assistências; os impactos no seguro Auto por conta dos carros híbridos e elétricos; e a nova lei do seguro.

Um dos painéis de maior destaque foi “Tecnologia e Inovação no Mercado Segurador”, que contou com participação de Adriana Valadão, CEO da Nojumo; Bruno Porte, Vice-Presidente de Tecnologia, Transformação, Dados e Operações da AXA no Brasil; Daniel Figueiredo, Diretor Operacional do Grupo ForRisk; Denise Lima de Oliveira, CEO da fitinsur; Marcos Villa, CEO da Segfy; Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO; Ramon Soares, Gerente Executivo da Autovist; e Rudh Menezello, diretor de Vendas e Marketing da Split Risk.

Houve espaço também para entrevistas especiais que foram exibidas nos intervalos da programação, com destaque para Gustavo Leança, Diretor de Soluções para Seguros da Capgemini Brasil, e Nathalia Coutinho, CEO da Core Consultoria, que abordaram temas ligados à estratégia e à transformação no mercado de seguros.

“O Digital Insurance Week é uma iniciativa que nasceu da convicção de que o mercado de seguros precisa dialogar mais, ouvir mais, e se posicionar de forma mais transparente diante dos desafios da atualidade. Estou muito feliz com os resultados alcançados, pela elevada audiência, pluralidade de vozes e pelo conteúdo relevante que todos os participantes promoveram”, disse William.

O evento contou com o apoio de Alper Seguros, Autovist, AXA no Brasil, Bradesco Seguros, CAPEMISA, Del Valle Corretora, DOC24, Europ Assistance Brasil, Genebra Seguros, Grupo ForRisk, InsureMO, Luma Corretora de Seguros, MAPFRE, Maxpar, PROAUTO, RM7 Seguros, Samplemed, Sancor Seguros, Seguradora ALM, Tokio Marine Seguradora e Zurich no Brasil.

Quem não pôde acompanhar ao vivo ou gostaria de rever algum painel ou entrevista, pode assistir pelo YouTube. A próxima edição do Digital Insurance Week deve acontecer em outubro deste ano.

Sobre o Digital Insurance Week

O Digital Insurance Week é um evento online gratuito criado pelo jornalista William Anthony com o objetivo de discutir os temas mais relevantes para o futuro do mercado de seguros no Brasil. Nesse sentido, a programação conta com painéis ao vivo e entrevistas com especialistas, executivos e representantes de diferentes segmentos do setor, abordando assuntos como regulação, tecnologia, comunicação, assistência, grandes riscos e muito mais.