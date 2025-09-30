ANSP Café l Live: Capacitação Técnica dos Profissionais do Mercado Segurador e de Fundos de Pensão nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

📅 01/10/2025 – Quarta-feira

⏰ Horário: 🇧🇷 15h00 (UTC-3) | 🇦🇴 19h00 (UTC+1)

📍 Transmissão ao vivo: https://youtu.be/Px1j9eA0-YM

🔹 Tema:

Capacitação Técnica dos Profissionais do Mercado Segurador e de Fundos de Pensão nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Em pauta

Discutir e debater as ofertas de capacitação profissional para o mercado de seguros e previdência na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente Angola, Moçambique e Cabo Verde, com a colaboração técnica e científica de acadêmicos(as) da ANSP e Profissionais brasileiros.

Objetivo

O objetivo será de apresentar os programas dos cursos Masters em Atuariado e Gestão de Risco, Gestão Estratégica de Fundo de Pensões e Gestão Comercial de Seguros de parceria ASFP – ANSP.

Programação

Abertura

Ac. Rogério Vergara – Presidente da ANSP

Contextualização

Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP

Moderação

Gabriel Cangueza – Diretor da ASFP – Angola

Palestras e Debates

Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP

Perspectivas Técnicas e Acadêmicas – Programa Master’s

Ac. Magali Zeller – Coordenadora da Cátedra de Ciências Atuariais da ANSP, Perita e Sócia na AT Service Consultoria Atuarial

Capacitação Técnica aos Profissionais do Mercado Segurador e de Previdencia nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Ac. Daniela Paschoal – Advogada, Professora e Mestre em Gestão de Negócios

Perspectivas da Capacitação em Compliance em Mercados Internacionais

Dr. Israel Muchena – Representante da HOLLARD SEGUROS Moçambique

Perspectivas de Promoção Acadêmica em Moçambique

Encerramento

Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP

Coordenação

Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP

Ac. Sergio Nobre – Diretor Acadêmico e de Ensino da ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência

Ac. Edmur de Almeida – Vice-Presidente da ANSP; Coordenador das Comissões de Seguros de Crédito, Garantia e Fiança Locatícia do SINCOR-SP e da FENACOR; Sócio e Diretor da AMURA Consultoria e Corretagem de Seguros

Mantenedores:

Swiss Re

Sindseg SP

Bradesco Seguros

Sompo

Tokio Marine

Alper

Abecor

PASI

Apoio:

ABGR

AIDA Brasil