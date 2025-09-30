ANSP Café l Live: Capacitação Técnica dos Profissionais do Mercado Segurador e de Fundos de Pensão nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

📅 01/10/2025 – Quarta-feira
⏰ Horário: 🇧🇷 15h00 (UTC-3) | 🇦🇴 19h00 (UTC+1)
📍 Transmissão ao vivo: https://youtu.be/Px1j9eA0-YM
🔹 Tema:
Capacitação Técnica dos Profissionais do Mercado Segurador e de Fundos de Pensão nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Em pauta
Discutir e debater as ofertas de capacitação profissional para o mercado de seguros e previdência na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente Angola, Moçambique e Cabo Verde, com a colaboração técnica e científica de acadêmicos(as) da ANSP e Profissionais brasileiros.
Objetivo
O objetivo será de apresentar os programas dos cursos Masters em Atuariado e Gestão de Risco, Gestão Estratégica de Fundo de Pensões e Gestão Comercial de Seguros de parceria ASFP – ANSP.
Programação
Abertura
Ac. Rogério Vergara – Presidente da ANSP
Contextualização
Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP
Moderação
Gabriel Cangueza – Diretor da ASFP – Angola
Palestras e Debates
Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP
Perspectivas Técnicas e Acadêmicas – Programa Master’s
Ac. Magali Zeller – Coordenadora da Cátedra de Ciências Atuariais da ANSP, Perita e Sócia na AT Service Consultoria Atuarial
Capacitação Técnica aos Profissionais do Mercado Segurador e de Previdencia nas Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Ac. Daniela Paschoal – Advogada, Professora e Mestre em Gestão de Negócios
Perspectivas da Capacitação em Compliance em Mercados Internacionais
Dr. Israel Muchena – Representante da HOLLARD SEGUROS Moçambique
Perspectivas de Promoção Acadêmica em Moçambique
Encerramento
Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP
Coordenação
Ac. Prof. Dr. Sergio Hoeflich – Coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Seguros da ENS e da Cátedra de Educação em Seguros – ANSP
Ac. Sergio Nobre – Diretor Acadêmico e de Ensino da ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência
Ac. Edmur de Almeida – Vice-Presidente da ANSP; Coordenador das Comissões de Seguros de Crédito, Garantia e Fiança Locatícia do SINCOR-SP e da FENACOR; Sócio e Diretor da AMURA Consultoria e Corretagem de Seguros
Mantenedores:
Swiss Re
Sindseg SP
Bradesco Seguros
Sompo
Tokio Marine
Alper
Abecor
PASI
Apoio:
ABGR
AIDA Brasil