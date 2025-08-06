Allianz participa do “Corretor na Real”, em Diamantina, e transforma seguro em experiência

A Allianz Seguros – uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – estará no “Corretor na Real”, iniciativa promovida pelo Sincor-MG com o objetivo de desenvolver o mercado segurador no estado, propor um novo olhar sobre a profissão de corretor e aproximar o tema da sociedade. O evento, do qual companhia também é patrocinadora, acontecerá entre os dias 6 e 8 de agosto na cidade de Diamantina, patrimônio cultural da humanidade, e deve reunir 1,2 mil pessoas, que participarão de ações especiais em um grande encontro imersivo a céu aberto.

A seguradora será representada por Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida; e Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste, que também estarão acompanhados dos gerentes da Allianz sediados em Minas Gerais. Juntos, eles receberão os participantes para discutir as oportunidades e as inovações do setor, além do papel fundamental do seguro na vida das pessoas. “O ‘Corretor na Real’ representa uma excelente chance de apresentar o seguro de forma prática e acessível, aproximando os corretores e as seguradoras da comunidade e permitindo que o tema seja integrado ao cotidiano da cidade”, diz Fábio Morita, que na ocasião abordará o seguro de Vida e sua relevância como instrumento de proteção e planejamento.

Alexandro Barbosa destaca o pioneirismo do “Corretor na Real” em unir educação, cultura, turismo e a economia local em um ambiente aberto e participativo. “Ver essa transformação acontecer em uma cidade como Diamantina, com tanta riqueza histórica e cultural, mostra que o seguro pode e deve estar presente em todos os contextos e que o corretor tem um papel ativo nesse desenvolvimento”, pontua.

Responsável pelas operações da Allianz no estado de Minas Gerais, Alexandro também enfatiza que a localidade é uma das mais relevantes para o mercado segurador brasileiro pela sua diversidade econômica, forte presença de pequenos e médios negócios, além de uma rede ativa e bem distribuída de corretores. “Em cidades como Diamantina, o setor segurador ainda encontra terreno fértil para crescer pela valorização do patrimônio histórico, o potencial turístico e o fortalecimento da economia local. A presença do corretor é essencial para ampliar o acesso da população a produtos de proteção, que muitas vezes ainda são pouco explorados em regiões do interior.”

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da Allianz Seguros_cred. Túlio Vidal