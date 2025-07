A ESSOR é a seguradora oficial do MICE Meeting 2025

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de julho, no Sheraton WTC – SP – Com uma programação diversificada, palestrantes de alto nível e conteúdos de grande relevância para quem atua no setor de eventos, em franca expansão, começa, na segunda-feira da próxima semana, o MICE Meeting 2025, que reúne centenas de participantes entre convidados e palestrantes.

“São temas que irão pautar o futuro dos eventos. E a Essor, como uma das líderes no segmento de seguro de eventos, não poderia deixar de estar presente, garantindo, através do seu seguro, todas as etapas e participantes deste grande evento”, explica Roberto Uhl, Head Digital da ESSOR.

A MICE Meeting 2025 contratou com a Essor – seguradora oficial do evento, que atua e parceria com a Axpert Underwriting – o seguro de Eventos líder do segmento, único “All Risks” para Responsabilidade Civil de Eventos e coberturas abrangentes para Riscos Diversos e Acidentes Pessoais.

A seguradora oferece uma solução específica para atender todos os fornecedores dos eventos, como empresas de montagem, alimentação, iluminação, limpeza, segurança, entre outras. “Nossas melhorias prioritariamente são oriundas dos nossos corretores parceiros e segurados, que agora contam com uma solução específica para este público, que possui características de riscos específicas e a partir de agora os corretores podem realizar as prospecções, contratações também de forma digital. Tudo adequado e parametrizado para atender às necessidades dos clientes de forma customizada”, explica o executivo da Essor.

Operação simples – No portal da ESSOR, os corretores parceiros conseguem, de forma clara e objetiva, classificar as atividades dos fornecedores segurados nos eventos. Os segurados poderão optar por uma apólice anual, considerando todos os eventos que aquele fornecedor participa no ano ou uma apólice específica para atender exclusivamente um evento.

Como o seguro tradicional para organizadores de eventos leva em consideração informações sobre o risco que não necessariamente se aplicam aos fornecedores, o seguro específico para os fornecedores proporciona um custo mais coerente, justo e adaptado à realidade do risco a ser segurado.

Setor aquecido – Seguindo o mesmo ritmo de 2024, o mercado de eventos se mantém extremamente aquecido em 2025. “Estamos presenciando uma grande quantidade de festivais, congressos e feiras. Outro indicador importante foi a pesquisa da International Congress and Convention Association (ICCA), que posicionou o Brasil entre os 20 principais países em eventos, sendo o primeiro da América Latina. Isso mostra que o mercado é altamente promissor, e ainda há muito a ser feito, considerando que o Brasil já fez parte dos top 10 no passado”, pontua Roberto Uhl.

Já Juliana Santos, sócia-fundadora da Axpert Underwriting, parceira da Essor no projeto, destaca que “é fundamental os corretores contarem com uma seguradora especializada, que compreenda a dinâmica do mercado e esteja sempre atualizada para oferecer produtos, coberturas e atendimento adequados às necessidades dos clientes”, finalizou.

Sobre a Essor |

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR SE, uma das maiores resseguradoras comerciais mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Roberto Uhl, Head Digital da ESSOR

*Crédito: Manoel Petry