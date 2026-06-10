1º Encontro Minha Vida Protegida – Edição Mato Grosso reúne profissionais do mercado de seguros em Cuiabá

Evento reuniu cerca de 200 participantes do Mato Grosso, além de embaixadores do Instituto de diferentes estados do país, para debater proteção financeira e fortalecer a cultura do Seguro de Vida – O 1º Encontro Minha Vida Protegida – Edição Mato Grosso reuniu, no dia 9 de junho, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá (MT), profissionais do mercado de seguros, corretores, lideranças e parceiros do setor para uma tarde de conteúdo, relacionamento e troca de experiências voltadas ao fortalecimento da cultura de proteção financeira.

Coordenado por Dagliane dos Santos, com apoio de Soledad Batista e de corretores, multiplicadores e voluntários do movimento em Cuiabá, o encontro reuniu cerca de 200 profissionais do estado do Mato Grosso, entre corretores e especialistas do setor, além da presença de embaixadores do Instituto Minha Vida Protegida de diferentes estados do país, reforçando o alcance nacional do movimento.

A organização local contou ainda com o trabalho voluntário de profissionais do mercado de seguros, entre eles Marineia Dias Campos, Ritielli Santos Souza, Graziele de Figueiredo Vidal, Edgard D’Car Tenório Vaz, Katyuce Rodrigues Pereira, Sara Melo da Silva e Daniela Galindo Bôscoli, responsáveis por apoiar a mobilização e a realização do encontro.

A programação reuniu palestras, networking, homenagens e especialistas do setor para discutir o papel do Seguro de Vida no planejamento financeiro e na proteção das famílias brasileiras, além do apoio de seguradoras e empresas parceiras do ecossistema de proteção financeira.

A abertura do encontro foi conduzida por Marineia Dias Campos, que deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância de iniciativas voltadas à capacitação, ao relacionamento e ao fortalecimento da atuação consultiva dos profissionais do mercado de seguros.

Entre os destaques esteve a palestra de Dagliane dos Santos, vice-presidente do Instituto Minha Vida Protegida em 2026, embaixadora do movimento e coordenadora da edição Mato Grosso. Corretora de seguros, professora da ENS e proprietária da Ridan Corretora, Dagliane trouxe reflexões sobre o papel do corretor como agente de transformação social. “O processo começa pelo próprio corretor. Precisamos conhecer o Seguro de Vida, aplicá-lo em nossas vidas e nos tornarmos agentes de transformação social”, destacou.

Com a provocação “Comece por você”, Dagliane ressaltou a importância de o corretor vivenciar a proteção financeira antes de levá-la ao cliente, além de defender uma comunicação mais próxima da realidade das famílias. “Em vez de dizer Seguro de Vida, por que não dizer Seguro de Renda?”, provocou.

Na avaliação da coordenadora, a edição Mato Grosso cumpriu seu propósito de mobilização do mercado regional. “O Minha Vida Protegida no Mato Grosso nasceu com o propósito de aproximar ainda mais os corretores da cultura da proteção financeira e mostrar o potencial transformador do Seguro de Vida na vida das famílias brasileiras. Ver a participação, o engajamento e a troca entre os profissionais foi muito especial e reforça que o mercado mato-grossense está aberto ao aprendizado, à evolução e ao fortalecimento desse segmento”, afirmou.

Na sequência, o presidente do Instituto Minha Vida Protegida, Rogério Araújo, reforçou o propósito do movimento e o papel social do Seguro de Vida no Brasil. Em palestra sobre educação financeira e conscientização, destacou a necessidade de ampliar o acesso à proteção em um país ainda marcado pela baixa penetração do produto. “O Seguro de Vida tem um papel de transformação social. Ele protege sonhos, projetos e famílias, mas também é uma ferramenta de boa gestão financeira”, afirmou.

Rogério chamou atenção para a vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras diante de imprevistos e defendeu que o Seguro de Vida seja entendido como base do planejamento financeiro. “Se não existe proteção, todo o patrimônio construído pode vir abaixo diante de um imprevisto”, ressaltou.

Ao abordar a baixa adesão ao produto no país, o executivo defendeu uma mudança de abordagem do mercado. “Nenhum pai prefere proteger o carro a proteger a educação dos filhos. O nosso problema não é cultura, é oferta. Nós ofertamos pouco Seguro de Vida e falamos pouco sobre ele”, afirmou.

Outro destaque da programação foi Soledad Batista, embaixadora do movimento no Mato Grosso, que compartilhou sua trajetória profissional e experiência na construção de uma carteira sólida no segmento. Com 30 anos no mercado e uma década dedicada ao Seguro de Vida, Soledad reforçou a importância da qualificação contínua e da persistência comercial. “Quem estuda, vende com confiança. Quem busca aprender, protege mais vidas”, afirmou. Ela também destacou os desafios do segmento. “De cada dez ligações, sete dizem não, duas ficam no talvez e apenas uma diz sim”, comentou, ao defender preparo técnico e relacionamento próximo com os clientes.

A programação contou ainda com a palestra de Luciana Cirelli, que apresentou oportunidades do Seguro de Vida em Grupo como ferramenta de proteção e benefício corporativo. Segundo ela, o corretor tem papel estratégico no atendimento a empresas, associações e sindicatos, especialmente no cumprimento de convenções coletivas. “As empresas buscam cada vez mais benefícios que tragam segurança aos colaboradores e tranquilidade às famílias”, ressaltou.

Já Daiane dos Santos compartilhou uma visão prática sobre relacionamento e presença comercial no Seguro de Vida. “Eu não sou especialista em médicos, alta renda ou agronegócio. Eu sou especialista em pessoas”, afirmou, reforçando que a proteção financeira deve alcançar todos os perfis de clientes. Segundo ela, o crescimento no segmento está ligado à constância e ao relacionamento. “Não existe segredo. Existe presença, relacionamento e coragem para falar sobre proteção todos os dias”, destacou.

Encerrando as palestras, Elizeu Dias, diretor de Comunicação do Instituto Minha Vida Protegida, trouxe uma reflexão sobre a importância de o próprio corretor se tornar seu primeiro cliente quando o assunto é proteção financeira. “Antes de proteger os outros, você precisa se proteger primeiro”, afirmou, ao apresentar o conceito da palestra “Seja o seu melhor cliente”.

Elizeu reforçou a importância de o corretor possuir Seguro de Vida, coberturas adequadas e planejamento sucessório da própria carteira. “Corretor protegido fala com autoridade. Tem o que vende. É o exemplo vivo da proteção”, destacou.

Um dos momentos marcantes do encontro foi a entrada dos embaixadores do movimento Minha Vida Protegida, acompanhada da bandeira do projeto ao som de “Epitáfio”, simbolizando proteção, legado e continuidade financeira.

O evento também contou com homenagens aos palestrantes e reconhecimento aos patrocinadores e organizadores da edição mato-grossense. Entre os apoiadores estiveram Allianz, Bradesco Seguros, Capemisa, HDI Seguros, Icatu, Mapfre, Novo Tempo Assessoria, Porto, Seguros Unimed, Tokio Marine e Yelum.

Além do apoio institucional, o encontro contou com a participação ativa de representantes de seguradoras e empresas parceiras do setor, que acompanharam a programação do início ao fim.

Profissionais ligados a companhias como Tokio Marine, Allianz, Zurich, Bradesco Seguros e outras patrocinadoras estiveram presentes como ouvintes, acompanhando debates e conteúdos voltados ao fortalecimento do Seguro de Vida. A presença foi vista pelos organizadores como um sinal do crescente engajamento do mercado em iniciativas de conscientização, capacitação e ampliação da cultura da proteção financeira no país.

Realizado em Cuiabá, o encontro reforçou o avanço do Minha Vida Protegida em diferentes regiões do país e evidenciou a crescente mobilização do mercado em torno da importância do Seguro de Vida como ferramenta de proteção, planejamento e continuidade financeira.

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Foto: Apresentações de Dagliane dos Santos, coordenadora do evento em Cuiabá, e de Rogério Araújo, presidente do Instituto Minha Vida Protegida.