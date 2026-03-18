Europ Assistance Brasil abre mais de 40 vagas de emprego na Grande São Paulo

Empresa busca profissionais para áreas administrativas e operacionais, com foco em perfil bilíngue (inglês) – A Europ Assistance, empresa referência em serviços de assistência 24 horas presente em mais de 200 países e territórios, está com mais de 40 vagas de emprego abertas na Grande São Paulo. As oportunidades abrangem áreas administrativas e operacionais, com destaque para posições interface com o exterior (inglês), alinhadas ao plano de expansão da companhia no Brasil.

Com forte presença global, a empresa conta com mais de 7 mil colaboradores e atende cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 76% dos profissionais são mulheres, reforçando o compromisso contínuo da empresa com diversidade, equidade e inclusão.

“As novas contratações acompanham a expansão da Europ Assistance no país e fortalecem nosso compromisso como marca empregadora, dedicada ao desenvolvimento de talentos e à construção de um ambiente diverso e colaborativo. Buscamos profissionais alinhados aos nossos valores, com foco em excelência no atendimento, empatia e colaboração”, afirma Bruno Bittencourt, Diretor Executivo de Recursos Humanos da Europ Assistance Brasil.

As vagas são direcionadas a profissionais interessados em atuar em um ambiente dinâmico, multicultural e orientado à solução de problemas, especialmente nas operações e áreas que exigem fluência em inglês para reuniões com a holding ou

atendimento a clientes dos segmentos de Viagem e assistência global. As oportunidades já estão abertas e permanecerão disponíveis até o preenchimento de todas as posições. Para se inscrever, basta acessar a página da empresa no Gupy.

Sobre as vagas

• Quantidade: +40 vagas • Local: Grande São Paulo • Áreas: Administrativa e Operacional • Destaque: Atendimento Bilíngue (Inglês)

Para o segmento viagem temos oportunidades em destaque:

Perfil buscado

• Ensino médio completo (superior será considerado diferencial, conforme a vaga); • Inglês avançado ou fluente (para posições bilíngues); • Conhecimentos básicos de informática; • Perfil colaborativo, empático e orientado ao cuidado com pessoas; • Disponibilidade conforme escala da posição.

Sobre a Europ Assistance Brasil

A Europ Assistance Brasil (EABR) está no país desde 1996 e posicionada entre as maiores empresas de assistências do mercado brasileiro e global. A companhia oferece mais de 80 serviços diferentes, atendendo as linhas de negócios: Auto, Lar & Família, Saúde, Residencial e Proteção Viagem. A EABR faz parte da Europ Assistance Group, presente em mais de 200 países e territórios, e que tem como principal missão “levar as pessoas do estresse ao alívio, a qualquer hora e lugar”, desde sua fundação em 1963.