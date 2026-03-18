CCPSegNews abre inscrições para o I Encontro Seg News de Liderança & Inteligência em Seguros

O tema do evento (híbrido), que está agendado para o dia 10 de abril em São Paulo, é “”Desenvolvimento humano & Resultados em tempos de IA”. Confira a programação e faça a sua inscrição através dos nossos contatos: E-mail ivanildo@agenciasegnews.com.br ou WhatsApp 11 934157357.

I Encontro Seg News de Liderança & Inteligência em Seguros

“Desenvolvimento humano & Resultados em tempos de IA”

Data: 10 de Abril de 2026 – Das 14h00 ás 17h00

*Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP)

Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP

*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Inscrições (Com Certificado):

Presencial………………..R$ 130,00

On Line………R$ 75,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Projeto Liderança com Alma

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa, CEO e Editor da Agência Seg News

Programa:

Abertura (14h00 ás 14h20): Professor Rogério Gonçalves (Professional & Self Coach e Master Coach)

Tema: Apresentação do “Projeto Liderança com Alma”

I Painel (14h30 ás 15h10): A NR 1 e a Saúde Mental nas Empresas

Palestrante: Erlon Lopes, Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho e GRT da Bernhoetf

Coffe Break (15h10 ás 15h30)

II Painel (15h30 ás 16h40 ): A Inteligência Artificial e o Fator Humano: Desafios…

Palestrantes:

Leandro Saran, COO da Objective

Akio Okuno – CTO da Olik Serviços e Tecnologia

III Painel (16h40 ás 17h30): Inteligência Emocional para Líderes

Palestrante: Rogério Gonçalves, Professional & Self Coach e Master Coach e Coordenador do Projeto Liderança com Alma

Inscrições (Com Certificado):

Presencial………………..R$ 130,00

On Line………R$ 75,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Dados da Inscrição:

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