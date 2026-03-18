CCPSegNews abre inscrições para o I Encontro Seg News de Liderança & Inteligência em Seguros

O tema do evento (híbrido), que está agendado para o dia 10 de abril em São Paulo, é “”Desenvolvimento humano & Resultados em tempos de IA”. Confira a programação e faça a sua inscrição através dos nossos contatos: E-mail ivanildo@agenciasegnews.com.br ou WhatsApp 11 934157357.
I Encontro Seg News de Liderança & Inteligência em Seguros
“Desenvolvimento humano & Resultados em tempos de IA”
Data: 10 de Abril de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
*Presencial: Espaço Alameda Campinas (SP)
Alameda Campinas, 463, 5o Andar – Cj 5-B (Próximo à Estação do Metrô Trianon MASP
*Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Inscrições (Com Certificado):
Presencial………………..R$ 130,00
On Line………R$ 75,00
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
Faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
Projeto Liderança com Alma
Coordenação:
Ivanildo J. M. Sousa, CEO e Editor da Agência Seg News
Programa:
Abertura (14h00 ás 14h20): Professor Rogério Gonçalves (Professional & Self Coach e Master Coach)
Tema: Apresentação do “Projeto Liderança com Alma”
I Painel (14h30 ás 15h10): A NR 1 e a Saúde Mental nas Empresas
Palestrante: Erlon Lopes, Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho e GRT da Bernhoetf
Coffe Break (15h10 ás 15h30)
II Painel (15h30 ás 16h40 ): A Inteligência Artificial e o Fator Humano: Desafios…
Palestrantes:
Leandro Saran, COO da Objective
Akio Okuno – CTO da Olik Serviços e Tecnologia
III Painel (16h40 ás 17h30): Inteligência Emocional para Líderes
Palestrante: Rogério Gonçalves, Professional & Self Coach e Master Coach e Coordenador do Projeto Liderança com Alma
Inscrições (Com Certificado):
Presencial………………..R$ 130,00
On Line………R$ 75,00
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
Dados da Inscrição:
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E-mail: