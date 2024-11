Estão abertas as inscrições dos mais inovadores do mercado de seguros brasileiro em 2024

As empresas e personalidades premiadas no Insurance Innovators 2024, prêmio de inovação da Insurtalks, serão divulgadas online, no dia 10 de dezembro – “Somando as últimas duas edições tivemos mais de 600 inscrições, somando 152 ganhadores, o que demonstra o quanto a inovação no mercado de seguros está sendo vista como essencial para garantir a competividade e a relevância das empresas do setor em um ambiente cada vez mais dinâmico e tecnológico, o que nos deixa muito felizes, apesar de tornar a nossa tarefa de seleção e escolha cada vez mais difícil”, revela João Arthur Baeta Neves, CEO da Insurtalks.

Para chegar a esta lista das celebridades da inovação, o Conselho Consultivo da premiação, composto pelo CEO da Insurtalks, João Arthur Baeta Neves e especialistas de renome, como Adriana Adissi, Camila Calais, Gustavo Leança, Heitor Ohara, Hugues Bertin, José Luiz Machado, Pedro London, Ricardo Nishimura, Samy Hazan e Victor Molchansky, irão considerar os seguintes critérios: relevância, influência, tração e inovação da empresa/personalidade para o setor.

As empresas e personalidades interessadas em participar, já podem se inscrever no https://innovators.insurtalks.com.br/

Lembrando que a lista final com os vencedores somente será divulgada no dia 10 de dezembro de 2024.

Sobre a Insurtalks

A Insurtalks é a primeira plataforma voltada a notícias exclusivas de tecnologia e inovação em seguros com mais de 75 mil assinantes. Já nascemos como referência no setor, com um alcance em torno de 70% do mercado securitário.

