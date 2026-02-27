Encontro do CVG-RJ com a Seguros Unimed fortalece conexões e o mercado de seguros

Evento celebrou o retorno da Seguros Unimed como benemérita e reforçou o compromisso com a capacitação dos corretores – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) recebeu a Seguros Unimed em sua sede, no Centro do Rio, nesta quinta-feira, 26 de fevereiro. Segundo Sonia Marra, presidente do CVG-RJ, foi um encontro de muito aprendizado para os corretores de seguros. “Além de muitas conexões e fortalecimento do mercado. Agradecemos o retorno da Seguros Unimed como benemérita, o que demostra a importância do diálogo contínuo e do compromisso conjunto com o desenvolvimento do setor”, afirmou.

Também estiveram prestigiando o evento pelo Clube, o diretor adjunto, Wellington Costa e presidente do Conselho Consultivo, Ademir Marins, que saudou os presentes e lembrou dos fundadores do CVG-RJ e da importância das beneméritas na trajetória de quase seis décadas da entidade.

Entre os presentes pela Seguros Unimed estavam Márcio Alves, gestor Regional da Seguros Unimed; Rogério Rocha, gestor da Campanha Carteira Recheada promovida pela Seguros Unimed; Thaiane Sibilio, Samuel Conceição e André Petra, executivos Comerciais. André Petra destacou a importância do evento pela necessidade de especialização para a venda dos seguros de vida e diferenciais da Seguros Unimed para este produto. Isso torna a parceria com o CVG-RJ fundamental. ”Ganhamos uma voz importante junto aos corretores da região e a possibilidade de maior disseminação da marca da Seguros Unimed”, declarou.

O evento contou ainda com a participação de George Dario, CEO e Co-founder do Grupo Dario & Porto Consultoria e Corretora de Seguros, que falou sobre seguro de Vida, citando números atualizados do mercado, sobre doenças graves, um tema bem completo e agregador ao cenário econômico de seguros no país.

Os participantes tiveram oportunidade de conhecer mais sobre os produtos da Seguros Unimed, estratégias de venda e a Campanha Carteira Recheada, em um ambiente que possibilitou atualização profissional, networking qualificado e aproximação com a seguradora.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros

Foto: Participantes da palestra da Seguros Unimed, promovida pelo CVG-RJ, comemoram ao lado das lideranças do CVG-RJ, CCS-RJ e Seguros Unimed – Foto: Divulgação