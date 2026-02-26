Presidente do Sincor-SP participa do almoço da Aconseg-SP e reforça parceria estratégica com as assessorias

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, foi o palestrante convidado do almoço mensal da Aconseg-SP, realizado nesta terça-feira, 24 de fevereiro, em São Paulo. O encontro reuniu lideranças do mercado para fortalecer o diálogo institucional entre corretores de seguros e assessorias, além de discutir temas estratégicos como inovação tecnológica, inteligência artificial e a nova legislação do setor.

Durante a abertura, o presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro, destacou a importância da continuidade do relacionamento entre as entidades e o papel estratégico das assessorias no mercado. “Essa relação entre a Aconseg-SP e o Sincor-SP é muito importante, porque com essa parceria conseguimos beneficiar diretamente o corretor de seguros, que é para quem nós trabalhamos”, afirmou Montenegro.

Ao iniciar sua participação, Boris Ber ressaltou a relevância das assessorias como agentes de escala e eficiência na distribuição. “A importância das assessorias e das Aconsegs de todo o Brasil é fundamental para que a gente chegue onde precisa chegar. Procure uma assessoria, ganhe tempo, ganhe escala no seu trabalho”, afirmou.

Inteligência artificial e transformação do mercado

Durante sua fala, o presidente do Sincor-SP abordou as transformações provocadas pela tecnologia e reforçou o compromisso da entidade em preparar os corretores para esse novo cenário. “Estamos entrando numa fase que não tem volta. A inteligência artificial e a tecnologia não vão apenas mudar o mercado, vão criar um mundo novo, e o Sincor-SP está investindo muito estudo e tempo para apoiar o corretor nessa jornada”, destacou.

Boris Ber também enfatizou a necessidade de adaptação constante diante das mudanças. “Se a gente não se adaptar e não abraçar esse mundo novo, podemos ficar de fora. A tecnologia vai fazer coisas que a gente ainda não faz por medo ou insegurança”, alertou.

Novos projetos e aproximação institucional

Ao longo do almoço, o presidente do Sincor-SP adiantou que novas iniciativas estão sendo desenvolvidas para ampliar a integração entre as entidades e fortalecer o relacionamento com os corretores. “Nós vamos ter muitas novidades para aproximar ainda mais os corretores da Aconseg e do Sincor-SP. É um projeto que nasce das nossas áreas de TI, comunicação e associativismo e que vai ampliar essa parceria”, revelou.

Ele reforçou ainda o compromisso institucional entre as duas entidades. “O que é bom para a Aconseg é bom para o Sincor, e o que é bom para o Sincor é bom para a Aconseg. As duas entidades são boas para o corretor de seguros”, afirmou.

Nova lei do seguro e desafios regulatórios

Outro ponto destacado por Boris Ber foi a necessidade de levar qualificação aos profissionais. “Eu estou extremamente preocupado com o desconhecimento sobre a nova lei do contrato de seguro. A responsabilidade do corretor mudou e é fundamental que todos entendam o que está acontecendo. Além de diversas atualizações pelas quais passa nosso mercado, também é preciso se atentar a outras mudanças, como a reforma tributária”, disse, ao mencionar as ações educativas que o Sincor-SP vem promovendo por meio de lives, conteúdos e debates técnicos.

Segundo ele, o momento exige união institucional para enfrentar os desafios que impactam o mercado. “Nós temos que trocar muita ideia, fazer muito debate e trabalhar juntos. A aproximação entre Sincor-SP e Aconseg-SP é um caminho natural para fortalecer o corretor”, acrescentou.

Ao final do encontro, Boris Ber recebeu uma homenagem da Aconseg-SP em reconhecimento à sua trajetória e à parceria construída ao longo dos anos, marcada pela valorização do corretor e pelo fortalecimento do mercado de seguros. (Fonte: Sincor-SP)