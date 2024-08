Empresas de Tecnologia Mostram Contribuições para a Evolução do Setor de Seguros no Insurtech Brasil 2024

O Insurtech Brasil 2024, um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado de seguros, aconteceu no dia 3 de julho no Amcham Business Center, em São Paulo.

Na ocasião, a Agência Seg News entrevistou duas empresas expositoras e patrocinadoras do evento, TransUnion Brasil e Vindi, para mostrar as opções tecnológicas que já estão sendo implementadas no setor de seguros.

O setor de seguros, ao longo de seu desenvolvimento, enfrentou desafios relacionados ao tratamento e utilização de dados para precificação de produtos, definição de público-alvo, prevenção de fraudes e cobrança de produtos ofertados. Durante o Insurtech Brasil 2024, a Agência Seg News conversou com duas empresas sobre como a evolução tecnológica e novas ferramentas estão ajudando a resolver esses problemas.

Roberto Ciccone, CRO da TransUnion Brasil, destacou que a empresa está presente em 30 países.

“A TransUnion Brasil é a união da liderança global da norte-americana TransUnion com a Crivo e a ZipCode, duas das mais respeitadas empresas brasileiras de análise de informação e dados. Com eficiência, flexibilidade, qualidade e agilidade, as soluções inovadoras e personalizadas da TransUnion Brasil capacitam os clientes para tomar decisões rápidas e confiáveis, aproximando empresas e pessoas e ampliando o acesso a bens e serviços.”

Segundo Ciccone, a empresa oferece tecnologias que permitem às companhias aprimorar métodos de precificação e decisões, além de identificar potenciais fraudes. Ele enfatizou que, com a constante evolução do setor,

“as seguradoras devem se adaptar às mudanças no comportamento dos consumidores, da concorrência e da tecnologia para se manterem bem-sucedidas. Isso significa acessar dados precisos, atualizados e abrangentes para práticas refinadas de segmentação de consumidores e precificação, simplificação da subscrição e maior eficiência operacional.”

A TransUnion Brasil acredita que a chave para o crescimento é a informação e seu tratamento adequado.



O acesso a informações completas e multidimensionais por parte de empresas e consumidores é fundamental para alcançar os objetivos desejados. Seguindo essa filosofia, a TransUnion tem ajudado o mercado a atuar com mais previsibilidade.

Maria Silvia da Cruz Vieira, do departamento de marketing da Vindi, empresa especializada em tecnologia de cobranças, destacou que as novas formas de pagamento estão proporcionando novos modelos de negócios. No passado, uma das maiores dificuldades das companhias de seguros era a cobrança e o custo de um boleto, além das cobranças de IOF que dificultavam o lançamento de produtos de baixo ticket.

Segundo ela, a tecnologia de cobrança da Vindi possibilita o lançamento das Insurtechs e oferece condições para que empresas tradicionais otimizem seus processos de cobrança. Ela explicou que as inovações podem ajudar as empresas do setor de seguros a lançar novos produtos com prazos de vigência e formas de pagamento que atendam às demandas dos consumidores, oferecendo maior flexibilidade.

Para as seguradoras e corretoras de seguros, as plataformas permitem que todas as cobranças sejam gerenciadas no mesmo sistema. Os processos de digitalização têm contribuído significativamente e ainda têm muito a oferecer para o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil.

(Fonte: Agência Seg News)