Embracon é eleita pelo GPTW como melhor empresa para trabalhar na categoria de grandes instituições financeiras

A empresa possui 185 mil clientes ativos em todo o Brasil e quase 3 mil colaboradores e é reconhecida há 15 anos consecutivos pelo prêmio – A Embracon tem o orgulho de anunciar que foi eleita a 1ª colocada entre as Melhores Empresas para Trabalhar na categoria de Instituições Financeiras no Brasil, de acordo com o ranking GPTW 2024. O reconhecimento foi concedido durante a cerimônia realizada no dia 24 de setembro em São Paulo, destacando o compromisso contínuo da empresa em oferecer um ambiente de trabalho inspirador e acolhedor para seus colaboradores.

Para Silvia Moraes, vice-presidente Administrativa da Embracon, esse reconhecimento é um grande motivo de orgulho. “A premiação reflete o esforço e a dedicação de todos os colaboradores da Embracon, que diariamente contribuem para construir uma cultura organizacional baseada em inovação, respeito e propósito. Além de realizar os sonhos de nossos clientes, a Embracon se empenha em realizar os sonhos de cada pessoa que faz parte do time, tornando o ambiente de trabalho um espaço de crescimento e oportunidades”, avalia.

A cerimônia contou com a presença de importantes lideranças da Embracon, como Luis Toscano, vice-presidente de Negócios, Silvia Moraes, vice-presidente Administrativa, Brenda Donato, diretora de Pessoas e Resultados e Leila Lopes, diretora Geral de Vendas. Com esse prêmio, a Embracon reforça seu papel como líder no mercado de consórcios e como uma empresa que se destaca não apenas pela excelência no atendimento aos seus clientes, mas também pelo cuidado e respeito com seus colaboradores.

Fundada em 1988, a Embracon está presente em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal, com cerca de 100 filiais próprias espalhadas por essas regiões. A companhia possui, atualmente, uma carteira com mais de 185 mil clientes ativos em todo o Brasil e quase 3 mil colaboradores. A empresa é reconhecida há 15 anos consecutivos pela Great Place to Work (GPTW) como um dos melhores locais para trabalhar no país, com diversos reconhecimentos regionais. No momento, a Embracon está com 155 posições abertas para diversas áreas em todas as regiões do país.

Sobre a Embracon

A Embracon está há mais de 35 anos no mercado de consórcios e já entregou mais de meio milhão de bens. A empresa é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). A empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, considerando, varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais, empresas de máquinas agrícolas e quase 3 mil colaboradores celetistas.