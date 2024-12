Eleição Sindseg MG/GO/MT/DF: Um novo mandato sob liderança feminina

Ontem, 10 de dezembro, na sede do SINDSEG MG/GO/MT/DF (Sindicato das Seguradoras), Andréia Padovani foi oficialmente eleita presidente do sindicato. Ela já vinha exercendo a função desde outubro de 2023, quando assumiu a presidência em substituição a Marco Neves, que liderou a instituição de 2020 até aquele momento. Andréia Padovani marcou história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência de um sindicato de seguros no Brasil.

Este resultado reflete o reconhecimento por sua liderança exemplar, marcada por diversos avanços e o compromisso com os valores da instituição. Sua dedicação e visão estratégica têm sido fundamentais para o fortalecimento da atuação.

Durante sua gestão, Andréia liderou iniciativas que se destacaram, como a divulgação do PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros) em todas as regiões de atuação do Sindicato; o lançamento da Campanha “Seguro de verdade só as Seguradoras podem garantir” em parceria com o SINCORMG; criação do Grupo de Trabalho com os representantes das empresas de Assistência 24 Horas, visando oportunidades de melhorias com a qualidade de entrega aos clientes, além do estabelecimento de parcerias estratégicas, entre outros.

Esses avanços não apenas consolidaram a relevância da instituição, mas prepararam o terreno para novos desafios e oportunidades. Sua eleição representa a continuidade de um trabalho bem-sucedido e a confiança em sua capacidade de liderar a instituição, alcançando um futuro ainda mais promissor.

Com a sua permanência no Sindicato, Andréia pretende continuar fortalecendo a cultura do seguro na sociedade. “Como presidente eleita do SindSeg, meu objetivo é continuar promovendo e apoiando ações que mobilizem as Associadas, representantes de classe, a sociedade e todos os envolvidos no nosso mercado, ressalta Padovani”.

A nova diretoria contará com líderes de algumas das principais seguradoras do país.

DIRETORIA

Candidato Cargo Empresa

Andréia dos Reis Padovani Diretora Presidente Tokio Marine Seguradora S/A

Alexandro Luciano Barbosa Diretor Vice-presidente Allianz Seguros S/A

Alexandre Rodrigues Moreira Diretor Vice-presidente HDI Seguros S/A

Edilon Mesquita Diretor Bradesco Seguros S/A

Rogério Poleti Gebin Diretor Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Diego Bifoni Diretor Mapfre Seguros Gerais S/A

Wesley Ferreira de Andrade Diretor Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Nome

Gabriel de Andrade Ivo MAG Seguros S/A

Giuliano Alves Baeta Sul América Companhia de Seguro Saúde

Felipe Rodrigues Grossi Cavalcante Icatu Seguros

Suplentes

Nome

Juliana Maria Queiroz Sul América

Thaís Teixeira Chubb Seguros

Débora Cunha Pace Vianello Unimed Seguros

Foto: Andréia Padovani, presidente do SINDSEG MG/GO/MT/DF