MAG Seguros vence Future Law Awards 2025 em Legal Ops e Legal AI

Projetos premiados geraram economia superior a R$ 40 milhões e reforçam a eficiência da seguradora na gestão jurídica

A MAG Seguros, empresa com 190 anos de atuação ininterrupta no segmento de vida e previdência, foi uma das grandes vencedoras do Future Law Awards 2025, premiação realizada nesta quinta-feira (11), em São Paulo, durante o Future Law Congress (FLX2025).

A companhia conquistou troféus em duas categorias: Legal Ops e Legal AI, reforçando sua posição de destaque na aplicação de inovação e tecnologia no setor jurídico. As diretorias de Governança, Riscos e Compliance, representadas por Fernanda Erbisti e Natalie Soares, e Técnico Atuarial, representada por Nelson Emiliano, Carlos Américo Figueiredo e Yasmin Santana, receberam os troféus.

Na categoria Legal Ops, o reconhecimento veio com um projeto que transformou a gestão de processos judiciais da seguradora. A iniciativa introduziu práticas de business intelligence e planejamento estratégico, resultando em economia superior a R$ 40 milhões, além de fortalecer a governança da informação, agilizar negociações e ampliar a integração entre áreas jurídicas e técnicas.

Já em Legal AI, a MAG foi premiada por desenvolver um modelo de inteligência artificial capaz de prever o resultado de ações judiciais com 72% de acerto médio, chegando a 87% em casos de forte tendência. A ferramenta passou a ser usada no provisionamento de passivos e como apoio às negociações de acordos, trazendo mais previsibilidade e eficiência à atuação da companhia.

De acordo com Fernanda Erbisti, Diretora Estatutária de Governança, Riscos e Compliance, o duplo reconhecimento mostra o protagonismo da seguradora na adoção de soluções inovadoras. “Unir tecnologia, dados e ética para transformar a prática jurídica é um compromisso que assumimos. Esse prêmio é um reflexo do trabalho de toda a equipe e do impacto positivo que buscamos gerar no ecossistema de seguros e Direito”, comenta a executiva.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.o de Longevidade MAG.