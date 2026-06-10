Vinicius Marinho da Cruz, CFO do Grupo Bradesco Seguros, é vencedor do prêmio Executivos Mais Admirados 2026

Executivo venceu na categoria Financeiro – Serviços, em reconhecimento promovido pela Análise Editorial – Vinicius Marinho da Cruz, Diretor Financeiro (CFO) do Grupo Bradesco Seguros, foi anunciado como vencedor da 19ª edição do prêmio Análise Executivos Mais Admirados, iniciativa da Análise Editorial que reconhece profissionais de destaque nas áreas financeira, jurídica e de compliance do ambiente corporativo brasileiro.

O executivo venceu na categoria “Financeiro – Serviços”, que reúne lideranças reconhecidas por sua atuação estratégica, capacidade de gestão e contribuição para o fortalecimento dos negócios em seus respectivos setores.

“Recebo este reconhecimento com muita honra e gratidão. Mais do que uma conquista individual, vejo este prêmio como reflexo do trabalho coletivo de equipes altamente comprometidas e da cultura de excelência que orienta a atuação do Grupo Bradesco Seguros. Ser reconhecido por uma iniciativa tão respeitada reforça nossa responsabilidade de seguir contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos negócios e para a geração de valor aos nossos clientes e parceiros. Aproveito para parabenizar também os demais indicados, profissionais de destaque que desempenham papel relevante em suas companhias e contribuem de forma consistente para o fortalecimento do mercado como um todo”, afirma Vinicius Marinho da Cruz.

Promovido anualmente pela Análise Editorial, o prêmio Análise Executivos Mais Admirados destaca lideranças empresariais que se sobressaem por sua atuação estratégica e influência no mercado. Os vencedores são definidos a partir de uma ampla pesquisa conduzida pela publicação junto a executivos e profissionais do ambiente corporativo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.