Vencedores do Prêmio Seguro Paulista 2025 são anunciados na Festa do CVG-SP

Durante a celebração de fim de ano, quatro profissionais das áreas de seguro de vida e saúde foram eleitos os melhores no atendimento aos corretores de seguros. A tradicional Festa de Confraternização do CVG-SP, reconhecida por seu glamour e animação, também foi palco da celebração do profissionalismo no ramo de seguro de pessoas. No dia 1º de dezembro, na elegante Casa Bisutti, o CVG-SP realizou pelo segundo ano consecutivo a cerimônia de entrega do Prêmio Seguro Paulista aos melhores profissionais de seguradoras no atendimento aos corretores de seguros. A premiação inédita foi criada pelo CVG-SP para valorizar e reconhecer o talento dos profissionais da linha de frente das seguradoras.

Neste ano, o Prêmio Seguro Paulista contou com a participação de quinze seguradoras, entre as beneméritas do CVG-SP, que indicaram 43 colaboradores. Todos atuam no atendimento aos corretores de seguros, assessorias e plataformas em São Paulo, nos cargos de gerente comercial ou executivo de contas ou account, nas áreas de Vida Individual, Vida em Grupo, Saúde e Apoio Operacional. A eleição online, realizada em dois turnos, contou com os votos exclusivamente de 4.428 corretores de seguros. No primeiro turno, foram eleitos doze semifinalistas, e, no segundo, os finalistas em quatro categorias.

Em meio a muita expectativa e torcida, foram anunciados pelo presidente do CVG-SP, Anderson Mundim, e pelo diretor de Relações com o Mercado, Marcos Salum, os vencedores do Prêmio Seguro Paulista 2025. São eles: Fernando Borgonovo, da Porto, na categoria Vida Individual; Marcos Vargas, da Porto, na categoria Vida em Grupo; Nathália Munhoz, da Porto, na categoria Saúde; e Danillo Pereira, da Porto, na categoria Apoio Operacional. O diretor Marcos Salum observou que a seguradora Porto se destacou neste ano na premiação, arrebatando o prêmio em todas as categorias.

“Na primeira edição, a Porto não figurou entre os finalistas, mas, neste ano a companhia se empenhou e conquistou o prêmio nas quatro categorias”, disse Salum. O presidente do CVG-SP ressaltou a maior competividade desta edição, que superou em votos a anterior. “Para o CVG-SP é uma honra e um prazer promover o reconhecimento e a valorização desses profissionais que atuam no atendimento aos corretores, estimulando-os a melhorarem no exercício de suas atividades e a investirem em suas carreiras, inclusive por meio dos cursos oferecidos pela entidade”, disse Mundim.

Marcio Batistuti, ex-presidente do CVG-SP, elogiou a iniciativa da atual diretoria de dar continuidade ao prêmio, que foi criado na sua gestão. “O Prêmio Seguro Paulista é um sucesso e deve continuar e se aprimorar a cada edição”, disse Mundim. Para Salum, a premiação traz projeção aos profissionais da área de seguro de vida, que é um ramo nobre, mas sua comercialização é complexa. “A dificuldade está na falta de cultura de seguros da população, e mudar esse cenário é justamente o papel do CVG-SP, que atua para disseminar o seguro de pessoas”, disse.

Os vencedores

Fernando Borgonovo, que atua há doze anos na Porto e conquistou o prêmio na categoria Vida Individual, conta que sua equipe fez campanha para angariar os votos dos corretores. Ele, que se classifica como facilitador para as vendas, reconhece a importância da sua função. “Trabalhamos para que os corretores vendam mais e levem a proteção do seguro para mais famílias”, disse. Marcos Vargas, ganhador na categoria Vida em Grupo, já acumula 20 anos na Porto e, atualmente, comanda a mesa de negócios do ramo. “Estou muito feliz, não esperava ganhar, foi uma grata surpresa”, disse.

Há 17 anos no mercado, dos quais cinco na Porto Saúde, Nathália Munhoz, vencedora na categoria Saúde, relata que a campanha para obter votos na sua área foi intensa, envolvendo corretores de todo o país. “Na Porto, a gente costuma entrar para ganhar”, disse. Ela, que foi promovida há dois meses à coordenadora dos consultores de São Paulo, avalia a importância do prêmio: “Mostra que estamos no caminho certo”. Já Danillo Pereira, vencedor da categoria Apoio Operacional, que atua há 13 anos na Porto, também elogiou o prêmio: “Revela o nosso mérito. Estou muito feliz”.

Homenagem

Mundim e Salum reuniram no palco do evento os membros do Conselho Consultivo do CVG-SP para uma homenagem e, em especial, ao fundador e ex-presidente Paulo Meinberg, que, em 2024, completou 50 anos de carreira e 70 anos de vida. “É uma honra homenagear um profissional com tanto conhecimento, tanta bagagem no seguro de vida”, disse o presidente do CVG-SP. Ao receber uma placa, Meinberg contou que a ideia de fundação do CVG-SP surgiu em 1979, quando participava da Comissão Técnica de Vida no Sindicato das Seguradoras de São Paulo.

“Mas, o mérito não é só meu, é também do Pedro (Pedro Raimundo Rodrigues Bacelar), do Albino (Carlos Albino Vidal de Oliveira), que são fundadores e de outros que não estão aqui, mas deixaram seus exemplos”, disse Meinberg. Em seguida, Salum fez um balanço positivo do ano para o CVG-SP. “Foi um ano movimentado para o ramo vida, com a nova lei e a regulamentação do Vida Universal, temas estes que, certamente, serão trazidos ao debate no próximo ano pelo CVG-SP, além do seguro de vida coletivo, atendendo ao pedido do mercado”, disse.

Já o presidente do CVG-SP destacou a agenda de cursos do CVG-SP, que oferece capacitação em diversas áreas do ramo de seguro de pessoas, e também a programação de eventos. “Foi um ano desafiador para o CVG-SP, mas muito produtivo, com debates sobre temas importantes como a Subscrição no Seguro de Vida a nova Lei de Seguros. Em 2026, continuaremos no mesmo ritmo e com o propósito de aprimorar os profissionais, sobretudo os corretores de seguros de auto, que ainda não têm a visão do quão importante e valoroso é o seguro de vida”, disse Mundim.

Foto: Diretoria e Conselho do CVG-SP

*(crédito: Antranik Photos)