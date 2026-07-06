Susep participa do programa SincorCAST

Episódio abordou temas como proteção patrimonial mutualista e a nova norma de corretores – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos, Marcílio Nascimento, participou, na última quinta-feira (02) do podcast SincorCAST para debater o atual momento do setor de seguros e os principais temas regulatórios em curso no setor. O programa é promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP).

O episódio foi conduzido pelo presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e contou também com a participação do diretor da Regional São Paulo Oeste do Sincor-SP, Ednir Fornazzari.

Ao longo de sua participação, Marcílio abordou temas como a atualização da regulamentação aplicável aos corretores de seguros, a regulamentação da proteção patrimonial mutualista e das cooperativas de seguros, o fortalecimento institucional da Susep e as oportunidades decorrentes do novo ambiente regulatório.

Ao comentar a nova norma dos corretores de seguros, Marcílio destacou que o processo de elaboração da regulamentação contou com duas consultas públicas e incorporou diversas contribuições apresentadas pelo mercado. Segundo o Diretor, a iniciativa busca proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade para a atuação dos corretores e para o desenvolvimento do mercado.

Com relação à proteção patrimonial mutualista, Marcílio mencionou que a nova legislação representa um avanço ao submeter essas operações a um ambiente regulado e supervisionado, ampliando a segurança jurídica e a proteção aos consumidores.

O Diretor também ressaltou a importância da atuação dos corretores de seguros na orientação dos consumidores, enfatizando que a adequada apresentação das características de cada produto é fundamental para uma contratação consciente.

A íntegra do episódio está disponível no canal do Sincor-SP no YouTube: