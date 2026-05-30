Prêmio Seg News 2026: Dra Rivian foi homenageada com o Troféu Márcia Negra

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers) – Dra Maria Rivian Matias de Paula recebeu o prêmio como DESTAQUE NACIONAL MULHER NEGRA NO SETOR DE SEGUROS

(*) Advogada , graduada em Administração de Empresas com especialização em Legislação Societária e Analise Financeira. Iniciou sua vida profissional em seguros aos 16 anos, passando por seguradoras como AXA, SWISS-RE, MULTIPLIC dentre outras e Corretoras de Seguros com foco no Seguro garantia.

Participou ativamente no PASA – Associação Pan Americana de Seguros , inclusive como palestrante , esteve presente em diversos momentos marcantes do diploma do seguro garantia , tais como construção da primeira apólice de completion , participante na construção Circular- Susep 232/2003 , mediações de processos que se tornaram case no mercado , soluções para as diversas linhas do seguro garantia.

Atualmente Head de Garantia e Credito na Sellletiva Assessoria

Ela finaliza agradecendo à sua mãe Zélia Matias, a responsável por tê-la integrado neste universo do Seguro .

DRA MARIA RIVIAN MATIAS DE PAULA

DESTAQUE NACIONAL MULHER NEGRA NO SETOR DE SEGUROS (TROFÉU MÁRCIA NEGRA)

ENTREGA O PRÊMIO: ALANA TAMIRA RODRIGUES – CEO DA EXB AGENCY E SOBRINHA DA INESQUECÍVEL MÁRCIA NEGRA

RECEBE O PRÊMIO: DRA MARIA RIVIAN MATIAS DE PAULA