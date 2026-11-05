Pizzolatto Advogados Associados é homenageado no Troféu JRS por atuação em licitações públicas

O escritório Pizzolatto Advogados Associados foi homenageado na categoria Destaque em Licitações Públicas durante o 24º Troféu JRS, realizado no Vista Pontal, em Porto Alegre (RS). O reconhecimento foi recebido pelos sócios Mauro e Alan Pizzolatto, que celebraram a conquista após três décadas de atuação conjunta na área.

Ao receber o troféu, Mauro destacou os 30 anos de atuação ao lado do irmão e a importância das conexões, tema presente na cerimônia.

“Atuamos juntos há 30 anos neste mercado, então para nós é uma satisfação, é o primeiro ano que estamos aqui, premiados”, afirmou.

O advogado também ressaltou o caráter familiar do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

“Um trabalho familiar que a gente cultiva de muito trabalho, uma carreira já de longo prazo, e o Jornal JRS só vem consolidar este trabalho pra gente”, declarou.

Alan também destacou a trajetória profissional e o significado do reconhecimento recebido.

“A gente só tem a agradecer pelo reconhecimento, uma jornada muito longa”, afirmou. O sócio ainda agradeceu ao JRS pela realização do evento.

Fundado em 2010, o Pizzolatto Advogados Associados atua nas áreas de licitações públicas e contratos administrativos, prestando assessoria jurídica a empresas e ao setor público. A atividade inclui acompanhamento de processos licitatórios, orientação sobre contratos e treinamentos voltados à atualização dos clientes, especialmente no mercado segurador.

Sobre a Pizzolatto Advogados Associados:

﻿A Pizzolatto Advogados Associados é um escritório gaúcho com mais de 20 anos de experiência em Direito Empresarial e Direito Administrativo, reconhecido nacionalmente como referência em licitações e contratos públicos. Sediado em Porto Alegre, atende empresas e instituições de todos os portes em todo o Brasil.

Foto: Mauro e Alan Pizzolatto celebram a premiação e destacam os 30 anos de trajetória profissional conjunta