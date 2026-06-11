O que está por trás da proteção dos atletas dentro e fora dos gramados? Conheça 3 coberturas do seguro de vida

Soluções ajudam a lidar com imprevistos e manter a estabilidade financeira e planejar os próximos passos em diferentes fases da carreira – A poucos dias do início da Copa do Mundo, milhões de torcedores acompanham a preparação das seleções e a expectativa em torno dos principais nomes do futebol mundial. Além do desempenho dentro de campo, o maior evento esportivo do planeta também chama atenção para um tema cada vez mais presente nos bastidores do esporte: a necessidade de planejamento e proteção financeira para atletas.

No futebol profissional, muitos jogadores já contam com mecanismos de proteção oferecidos por clubes, federações e entidades esportivas. A FIFA, por exemplo, mantém o Club Protection Programme (CPP), programa que indeniza clubes quando atletas convocados para seleções nacionais sofrem lesões durante períodos oficiais de convocação e ficam impossibilitados de atuar por um determinado tempo. Além disso, é comum que equipes ofereçam seguros coletivos, assistência médica e programas de apoio aos atletas enquanto o vínculo contratual estiver ativo.

No entanto, essas proteções costumam estar diretamente ligadas à atividade esportiva e ao período em que o atleta permanece em exercício. Ao encerrar a carreira, seja por aposentadoria planejada, lesão ou mudança de profissão, a expectativa é que grande parte desse suporte deixa de existir.

A preocupação não se restringe ao futebol. Atletas de modalidades como vôlei, basquete, atletismo, ciclismo, lutas, surfe e esportes de aventura convivem diariamente com riscos de acidentes, afastamentos temporários e até encerramento precoce da carreira. Por isso, cresce a percepção de que a proteção financeira deve fazer parte da preparação profissional.

“O atleta sabe que a preparação é fundamental para alcançar resultados dentro do esporte. Essa mesma lógica vale para a vida financeira. Ter mecanismos de proteção adequados permite enfrentar imprevistos sem comprometer projetos pessoais, familiares e profissionais”, afirma Rodrigo Cunha, gerente de produtos e inteligência de mercado da MAG Seguros.

Coberturas que podem fazer a diferença

Segundo Cunha, a evolução do mercado segurador ampliou o papel do Seguro de Vida dentro do planejamento financeiro. “Hoje, o produto vai muito além da indenização por morte. As coberturas em vida passaram a oferecer suporte financeiro em situações que podem afetar diretamente a capacidade de gerar renda e executar projetos de longo prazo”, explica.

A disponibilização e formato de coberturas podem variar de acordo com a modalidade esportiva praticada. Dentre as principais coberturas disponibilizadas para a maior parte da modalidade de profissionais de esporte, como jogadores de futebol, golfe, tênis e atletas profissionais, estão:

1. Invalidez Permanente por Acidente (IPA): garante indenização caso um acidente provoque perda total ou parcial da capacidade física do segurado. Para atletas, pode representar uma proteção financeira importante diante de lesões graves que inviabilizem a continuidade da carreira.

2. Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD): oferece cobertura quando uma doença leva à perda da autonomia e da capacidade funcional de forma permanente. Embora menos associada ao ambiente esportivo, pode auxiliar o segurado em situações de alto impacto que comprometam sua vida profissional e pessoal.

3. Doenças Graves: prevê o pagamento de indenização em caso de diagnóstico de enfermidades cobertas em contrato, como alguns tipos de câncer, AVC, infarto e doenças neurológicas. Os recursos podem ser utilizados livremente para custear tratamentos, adaptação da rotina ou manutenção do padrão de vida durante o período de recuperação.

Como exemplo de produto voltado à proteção financeira em diferentes fases da vida, a MAG Seguros oferece, por exemplo, a Linha INVIDA, que reúne algumas dessas coberturas, estruturadas para a proteção em vida, com opções oferecidas a partir de R$ 50. Entre elas estão a cobertura para Invalidez Permanente por Acidente (IPA), a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e Doenças Graves.

Na frente de Doenças Graves, a linha contempla modalidades como o DG Essencial, focado em câncer; o DG Plus, que amplia a proteção para diferentes enfermidades; e o DG Multi, estrutura modular que pode contemplar até 43 diagnósticos cobertos, incluindo doenças cardiovasculares, neurológicas e diversos tipos de câncer.

Além das indenizações, os segurados também podem contar com a Assistência +INVIDA, que reúne serviços como telemedicina, orientação médica e psicológica, segunda opinião médica e descontos em consultas e exames.

Mais do que uma ferramenta de proteção familiar, o Seguro de Vida vem sendo incorporado por muitos brasileiros como parte de uma estratégia mais ampla de planejamento financeiro, voltada não apenas para os riscos da atividade profissional, mas também para a construção de segurança financeira ao longo da vida.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.