MetLife conquista selo Great Place to Work™ em todos os escritórios da América Latina

A empresa foi incluída no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar nas suas operações na Argentina, Brasil, Chile, México, Colômbia e Uruguai. A MetLife foi destacada como um dos melhores lugares para se trabalhar na América Latina pela consultoria global Great Place to Work®, pelo trabalho realizado ao longo de 2024.

O reconhecimento reforça o compromisso da companhia com o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores, tanto que a Metlife conquistou a certificação Great Place to Work™ em todos os países da América Latina onde opera: Argentina, Brasil, Chile, México, Colômbia e Uruguai.

Vários mercados da MetLife na América Latina também alcançaram posições de destaque em seus respectivos rankings nacionais e temáticos:

Uruguai: 6º lugar no ranking nacional de Melhores Locais para Trabalhar.

Chile: 7º lugar no ranking nacional e 9º lugar no ranking dos Melhores Locais para Trabalhar para Mulheres.

México: 15º lugar no ranking dos Melhores Locais para Trabalhar na Região Centro.

Globalmente, a MetLife também foi reconhecida como um dos Melhores Locais para Trabalhar no mundo pela Fortune, ocupando a 13ª posição, o que reflete seu compromisso constante com a construção de um ambiente de trabalho baseado na confiança.

“Ser reconhecido como um Great Place to Work™ em toda a América Latina reflete o compromisso que temos com nosso pessoal. Na MetLife, acreditamos que o crescimento sustentável começa com uma cultura em que cada pessoa se sinta valorizada, ouvida e empoderada para dar o melhor de si. Esse reconhecimento nos motiva a continuar construindo um ambiente em que a inovação, a inclusão e o desenvolvimento profissional façam parte da nossa identidade diária”, afirmou Ignacio Herrero, diretor de Recursos Humanos para a América Latina.

Essas distinções validam o compromisso da MetLife com a criação de ambientes de trabalho inclusivos e colaborativos, focados no desenvolvimento humano. A empresa investe em uma cultura organizacional que valoriza o bem-estar integral, a inovação e a participação ativa de seus colaboradores na transformação do negócio.