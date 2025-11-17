MAG Seguros marca presença na Oficina de Negócios do Corretor de Seguros

A MAG Seguros participou da Oficina de Negócios do Corretor de Seguros, promovida pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), realizada no último sábado (08), em São Paulo. O encontro reuniu mais de 770 corretores, presencialmente e de forma remota.

Representando a companhia, estiveram presentes os gerentes comerciais Ana Cristina Moreira, Giancarlo Gabanella e Tamara Assis de Almeida, além da analista de Gente e Gestão, Rosangela Santiago. Durante o evento, Giancarlo apresentou a MAG Seguros aos corretores recém-formados da ENS, destacando oportunidades de atuação junto à empresa, que possui 190 anos de atuação ininterrupta.

A companhia oferece uma série de vantagens para quem deseja integrar o time, como produtos com alto valor agregado, remuneração atrativa com campanhas de incentivo, plataforma digital completa, suporte comercial, treinamentos contínuos e o respaldo de uma marca reconhecida nacional e internacionalmente.

Interessados em obter mais informações podem entrar em contato com Ana Cristina pelo telefone (11) 99152-7948 ou pelo e-mail acmsilva@mag.com.br.