MAG Seguros é eleita a melhor empresa para se trabalhar no GPTW Rio 2026

Pelo segundo ano consecutivo, seguradora destaca a força de sua cultura organizacional e seu compromisso com as pessoas – A MAG Seguros, empresa com 191 anos de atuação ininterrupta no segmento de vida e previdência, conquistou o primeiro lugar no ranking Great Place to Work Rio de Janeiro (GPTW Rio). A premiação destaca as melhores empresas para trabalhar no estado a partir da percepção de seus próprios colaboradores. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro, e contou com a presença de lideranças da companhia, como Helder Molina, Chairman e CEO do Grupo MAG; Leonardo Lourenço, Vice-presidente; Patrícia Campos, Diretora de Gente & Gestão; Raphael Barreto, CFO do Grupo; Fernanda Erbist, Diretora de Governança, Risco e Compliance; e Carolina Vieira, Diretora de Parcerias Estratégicas do Grupo MAG.

A MAG começou sua trajetória no Rio de Janeiro há quase 200 anos e, até hoje, acredita que cuidar de pessoas é a melhor forma de gerar impacto positivo e resultados sustentáveis. O reconhecimento do GPTW reafirma o compromisso da companhia em promover um ambiente acolhedor, diverso e colaborativo, no qual os profissionais são protagonistas de suas trajetórias.

“Receber pelo segundo ano consecutivo o primeiro lugar no GPTW Rio é motivo de enorme orgulho para todos nós. Mais do que um reconhecimento institucional, essa conquista reflete a experiência vivida diariamente por nossos colaboradores e demonstra que é possível construir resultados sustentáveis colocando as pessoas no centro das decisões. Ao longo de quase 200 anos, aprendemos que cuidar de pessoas é o que nos permite seguir relevantes, inovando e construindo um legado para as próximas gerações”, afirma Helder Molina, CEO e chairman do Grupo MAG.

Ao longo dos últimos anos, a companhia tem ampliado investimentos em desenvolvimento profissional, bem-estar, diversidade, inclusão e formação de lideranças, entre outras iniciativas voltadas à construção de uma experiência cada vez mais positiva para seus colaboradores.

“Esse reconhecimento pertence a cada colaborador que ajuda a construir o Nosso Jeito MAG de Ser. O lançamento do nosso EVP consolidou aquilo que já vivíamos na prática, o compromisso de ouvir, acolher e criar condições para que as pessoas possam se desenvolver de forma integral. Estar em primeiro lugar no GPTW Rio reforça que estamos no caminho certo. Em quase dois séculos de atuação, seguimos valorizando o desenvolvimento das pessoas e inovando para a construção de um legado de confiança, mantendo viva uma cultura que valoriza o cuidado, a proximidade e as relações humanas, ” destaca Patrícia Campos, Diretora de Gente e Gestão do Grupo MAG.

Em 2025, a MAG Seguros deu um passo importante para continuar entre as melhores empresas para se trabalhar com o lançamento oficial do seu Employee Value Proposition (EVP), o “Nosso Jeito MAG de Ser”. A iniciativa tem como objetivo consolidar as singularidades que fazem parte da experiência de quem trabalha na companhia. Além disso, a seguradora tem investido em ações voltadas ao relacionamento com seus colaboradores, como o “MAGDay”, evento mensal que fortalece a cultura corporativa e estratégica da MAG. O “Plural”, por sua vez, representa o compromisso contínuo da companhia com a construção de uma cultura de diversidade e inclusão. Formado por um grupo de colaboradores voluntários, a iniciativa promove ações voltadas à ampliação da representatividade e à conscientização, tornando o ambiente mais justo e representativo.

Outra importante ação da companhia é o programa “MAG Cuida”, uma rede integrada de acolhimento e suporte ao colaborador, utilizada ao longo de diferentes momentos de sua trajetória e que oferece orientação especializada e acompanhamento contínuo, sempre respeitando a confidencialidade do profissional. O programa é complementado por ações como o “Clube de Benefícios”, que oferece descontos e parcerias, e o programa “Tamo Junto”, que disponibiliza assistência psicológica, social, jurídica e financeira aos colaboradores, podendo se estender também a seus dependentes.

O GPTW (Great Place to Work) é uma consultoria global especializada em cultura organizacional e clima de trabalho que reconhece as melhores empresas para trabalhar, evidenciando o compromisso das empresas em ofertar um ambiente de trabalho saudável e de alta performance para seus colaboradores.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro por dois anos consecutivos (Great Place to Work 2025 e 2026). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.