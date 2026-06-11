João Bueno assume a presidência da Essor com foco em crescimento sustentável, inovação e fortalecimento de parcerias

Executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador destaca valorização de talentos, excelência operacional e expansão dos negócios como pilares da nova gestão – A Essor inicia um novo capítulo de sua trajetória com a chegada de João Bueno à presidência da companhia. Com ampla experiência no mercado segurador e uma carreira construída em áreas como estratégia, distribuição, operações e tecnologia, o executivo assume o comando da empresa com o compromisso de impulsionar o crescimento sustentável dos negócios, fortalecer relacionamentos estratégicos e ampliar a geração de valor para clientes, corretores e parceiros.

Engenheiro de formação e mestre em Administração de Empresas, João Bueno acumula mais de 25 anos de atuação no setor de seguros. Ao longo de sua trajetória profissional, desenvolveu uma visão abrangente do mercado, sempre pautada pela ética, pela busca de resultados consistentes e pelo impacto positivo para empresas e clientes.

O executivo pretende consolidar a posição da companhia em segmentos estratégicos, apoiado em uma gestão orientada para resultados e excelência operacional. “Minha expectativa é liderar a companhia em uma trajetória de crescimento sustentável, valorizando os talentos da empresa e fortalecendo a aliança com nossos parceiros de negócios”, afirma.

O fortalecimento da relação com parceiros e corretores comerciais será uma das prioridades da nova administração. Segundo João Bueno, pois eles desempenham papel fundamental na história e no desenvolvimento da Essor. “Parceiros e corretores são parte essencial do que a Essor é hoje. Essa relação continuará se fortalecendo nos próximos anos, acompanhando nossa jornada de crescimento e evolução”, destaca.

Desafios – Na avaliação do novo presidente, o mercado segurador brasileiro continuará crescendo de forma robusta, mas terá de enfrentar alguns desafios. Entre eles estão a ampliação e especialização da distribuição em um país de dimensões continentais, os impactos das mudanças climáticas sobre os riscos seguráveis e a necessidade de ampliar a penetração do seguro em determinados segmentos da economia.

Ao mesmo tempo, ele enxerga oportunidades significativas para o desenvolvimento do setor. O avanço tecnológico, por exemplo, tende a desempenhar papel cada vez mais relevante na melhoria da eficiência operacional, na experiência dos clientes e parceiros e na criação de soluções inovadoras. “O Brasil ainda possui um amplo espaço para expansão da cultura do seguro. Além disso, a tecnologia vem se consolidando como um importante vetor de transformação, contribuindo para a inovação e para a evolução dos serviços prestados pela indústria”, observa.

Perspectivas – Para João Bueno, o desempenho consistente do mercado segurador ao longo das últimas duas décadas demonstra a relevância crescente do setor para a economia brasileira. Segundo ele, a compreensão do seguro como instrumento fundamental de proteção e gestão de riscos tem se fortalecido entre pessoas físicas e empresas, criando bases sólidas para a continuidade do crescimento. Nesse cenário, a Essor pretende seguir atuando em estreita colaboração com seus parceiros comerciais e de subscrição, acompanhando as demandas dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado brasileiro.

Pilares – A nova administração será sustentada por três pilares estratégicos: Valorização e desenvolvimento dos talentos da Essor; Crescimento sustentável baseado em resultados técnicos positivos e disciplina de subscrição; Excelência operacional e de serviços para parceiros de subscrição, corretores e clientes. Com essa visão, João Bueno inicia sua trajetória na presidência da Essor reforçando o compromisso da companhia com a inovação, a eficiência e a construção de relacionamentos duradouros, elementos que considera fundamentais para sustentar o crescimento da empresa nos próximos anos.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.