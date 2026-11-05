Investimentos e proteção na mesma mesa: MAG e InvestSmart fortalecem parceria de quase dez anos

O Grupo MAG apresenta o quarto episódio do “Na Mesma Mesa”, videocast que mostra, a partir da realidade de seus parceiros, diferentes formas de construir negócios. Desta vez, Carice Weber, Diretora Executiva Comercial Corporate do Grupo MAG, visita a InvestSmart, no Rio de Janeiro, para apresentar uma relação de quase dez anos que conecta investimentos, proteção financeira e planejamento. O episódio mostra como a atuação conjunta chega ao cotidiano dos assessores, com treinamentos, suporte às equipes comerciais, tecnologiae soluções voltadas às diferentes necessidades dos clientes. Desde a estreia, o videocast já soma mais de 420 mil visualizações.

Fundada em 2013, no Rio de Janeiro, pelo empresário Samir Castro, a InvestSmart começou em uma sala de cerca de 30 metros quadrados, com cinco pessoas. Hoje, reúne mais de R$ 30 bilhões em ativos sob custódia, 1.700 assessores, mais de 100 filiais e cerca de200 mil clientes em diferentes regiões do país. Mesmo com a expansão nacional, a empresa mantém sua origem carioca como parte da identidade e busca contribuir para fortalecer o Rio de Janeiro como polo de negócios e investimentos.

No episódio, Carice conversa com Marcelo Coutinho, sócio e diretor executivo da InvestSmart; Léo Nogueira, sócio e diretor comercial da InvestSmart; e Thiago Levy, diretor de Parcerias Financeiras da MAG Seguros. Ao longo da visita, os executivos mostram como a parceria se traduz em ações que acompanham a expansão da assessoria e aproximam investimentos e proteção financeira no atendimento aos clientes.

Uma parceria presente na operação

Com mais de 1.700 assessores distribuídos pelo país, a InvestSmart mantém uma operação descentralizada, que exige suporte constante às equipes comerciais. A MAG participa dessa rotina com treinamentos realizados duas vezes por semana, apoio operacional, acompanhamento de demandas de pós-venda e suporte comercial. A atuação também chega às filiais de diferentes regiões, onde profissionais da companhia acompanham os assessores e promovem capacitações.

Na sede da InvestSmart, no Rio de Janeiro, a área responsável pela corretora de seguros reúne cerca de 60 profissionais. Nesse dia a dia, as equipes compartilham conhecimento, esclarecem dúvidas e trabalham para integrar as soluções de proteção ao atendimento dos assessores.

Para Léo Nogueira, a presença das duas empresas em diferentes regiões é um diferencial para a operação. “A MAG vai ao encontro da InvestSmart porque também está espalhada pelo Brasil. Em cada localidade, consigo ser atendido pela seguradora, seja na filial,em treinamentos ou no apoio do dia a dia. Existe uma sinergia muito grande entre essa presença nacional da InvestSmart e a estrutura que a MAG consegue oferecer”, afirma.

Carice Weber destaca que o trabalho vai além da oferta de produtos e envolve recursos que ajudam os parceiros a desenvolver seus negócios. “Neste caso de parcerias financeiras, entregamos muito mais do que produto. Entregamos inteligência, tecnologia, um portfólio sofisticado e um atendimento comercial diferenciado”, afirma.

O crescimento nacional também trouxe o desafio de manter conectadas equipes distribuídas pelo país. Com cerca de 2 mil colaboradores, sendo 1.700 na força comercial, a InvestSmart promove encontros de liderança, reuniões periódicas, conversas com o fundador e CEO, Samir Castro, e agendas transmitidas para as filiais. A empresa adota ainda um modelo de partnership, que permite a profissionais que alcançam determinados resultados participar da sociedade ou adquirir participação na companhia.

Planejamento financeiro inclui proteção

Um dos pontos centrais do episódio é a integração entre investimentos e proteção financeira. Para os executivos, planejar o futuro não significa apenas construir e diversificar o patrimônio, mas também considerar os riscos capazes de comprometer os recursose os objetivos do cliente. É nesse contexto que Marcelo Coutinho resume a visão da InvestSmart: hoje, “não existe plano sem proteção”.

A proposta é ampliar a atuação dos assessores para que o atendimento não se limite à oferta de produtos isolados. Ao considerar investimentos e proteção no mesmo planejamento, a empresa busca ajudar os clientes a tomar decisões mais alinhadas às diferentes fases da vida e às necessidades de cada família.

Essa visão também orienta o Planeja Brasil, iniciativa criada pela InvestSmart com a meta de alcançar 1 milhão de planejamentos financeiros. O projeto busca ampliar o acesso à educação e ao planejamento financeiro, incentivando pessoas com diferentes perfis e níveis de patrimônio a organizar seus recursos, estabelecer objetivos e pensar no futuro.

Nesse modelo, a proteção financeira passa a integrar o planejamento ao lado dos investimentos, da construção e proteção patrimonial e da diversificação internacional. A intenção é oferecer uma visão mais abrangente da vida financeira, considerando tanto asoportunidades de crescimento quanto os imprevistos que podem afetar a trajetória dos clientes.

Tecnologia para ganhar escala sem perder o relacionamento

A tecnologia é outro tema da conversa, especialmente diante de uma operação com assessores e clientes espalhados por diversas regiões do país. O episódio mostra como as ferramentas desenvolvidas pela MAG buscam dar mais agilidade e segurança aos profissionais, facilitando o acesso a informações e a condução das operações.

Os executivos também discutem o avanço da inteligência artificial e das soluções digitais no mercado financeiro. A tecnologia pode ampliar a capacidade de atendimento e tornar os processos mais eficientes, mas o relacionamento humano continua sendo importante para compreender as necessidades dos clientes e orientar suas decisões. O desafio é combinar escala e eficiência com um atendimento próximo e qualificado.

A parceria também se estende a iniciativas do mercado financeiro, como o Smart Summit, realizado no Rio de Janeiro. O evento recebe entre 10 mil e 15 mil pessoas ao longo de dois dias e reúne empresas e profissionais de diferentes segmentos. A MAG participada iniciativa há cerca de dez anos, acompanhando sua consolidação e a evolução da relação com a InvestSmart.

Uma relação que cresceu junto com as empresas

Os exemplos apresentados no quarto episódio do “Na Mesma Mesa” mostram como uma parceria de quase dez anos se incorporou à rotina das duas empresas: dos treinamentos frequentes ao suporte nas filiais, passando pela integração entre investimentos e proteção financeira e pelo uso da tecnologia para apoiar os assessores.

Ao conectar a estrutura nacional da MAG à operação da InvestSmart, as empresas ampliam as possibilidades de atuação dos assessores e aproximam investimentos e proteção de uma mesma conversa com o cliente.

O quarto episódio do “Na Mesma Mesa” está disponível no canal da MAG Seguros no YouTube. Assista ao episódio aqui.

Sobre a MAG Seguros:

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 8 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 1 trilhão. Está presente em64 unidades pelo país, contando com mais de 2,3 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 12 mil corretores parceiros.



Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, éum dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Thiago Levy, Léo Nogueira, Marcelo Coutinho e Carice Weber (Divulgação)