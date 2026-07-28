Grupo MAG destaca tendências em patrimônio e crédito global na Expert XP 2026

Executivos da companhia debatem sucessão, longevidade, inteligência artificial e proteção financeira no maior evento de investimentos da América Latina – O Grupo MAG, especialista em vida e previdência com 191 anos de atuação ininterrupta, participou da Expert XP 2026, um dos maiores eventos de investimentos da América Latina, realizado entre os dias 23 e 25 de julho, no São Paulo Expo, na capital paulista. Ao longo da programação, executivos da companhia participaram e acompanharam o evento, entre eles Patrícia Campos, diretora de Gente & Gestão do Grupo MAG; Carice Weber, diretora Comercial Corporate da MAG Seguros; Claudio Pires, sócio-diretor da MAG Investimentos; e Fernando Gabriades, sócio-diretor comercial da MAG Investimentos. O Grupo esteve presente em debates sobre planejamento patrimonial, sucessório e mercado global de crédito, fortalecendo o relacionamento com parceiros, investidores e jornalistas da imprensa especializada. Na programação, a seguradora participou do painel “O futuro do patrimônio: como planejar hoje o legado de amanhã”, e contou com o diretor de Parcerias Financeiras, Thiago Levy, Fábio Marinho, superintendente de Negócios, e Carlos Eduardo Fernandes, Head de Seguros da Blue3.

Durante o debate promovido pela InfoMoney, os especialistas discutiram como o planejamento patrimonial vem ganhando espaço entre um número crescente de brasileiros e como o seguro de vida passou a integrar as estratégias de preservação de patrimônio, proteção de renda e sucessão. Segundo Thiago Levy, a evolução do mercado ampliou significativamente o papel do seguro dentro do planejamento financeiro das famílias. “O aumento da longevidade e a evolução das demandas das famílias transformaram o papel do seguro de vida no planejamento patrimonial. Hoje, o mercado oferece soluções cada vez mais personalizadas, capazes de proteger o patrimônio, garantir liquidez em momentos decisivos e ampliar o acesso à proteção financeira para diferentes perfis de clientes”, afirmou.

Ainda durante o evento, Frank Rybinski, Chief Macro Strategist at AEGON Asset Management, participou do painel “Crédito sem fronteiras: onde estão os desafios e oportunidades?” onde analisou as perspectivas para ativos como crédito corporativo, dívida privada e títulos high yield, além dos impactos do ambiente macroeconômico e geopolítico sobre as decisões de investimento. Durante o painel, o executivo debateu sobre como o mercado global de crédito voltou a ganhar relevância nas estratégias de alocação de investidores institucionais diante de um cenário marcado por juros elevados, maior seletividade e busca por diversificação. “Em um ambiente global marcado por transformações econômicas e maior volatilidade, a gestão de crédito exige uma combinação de experiência, análise profunda e visão de longo prazo. Acreditamos que a diversificação internacional e uma criteriosa avaliação dos fundamentos dos emissores são elementos centrais para capturar oportunidades no mercado, sempre com foco na construção de portfólios consistentes e preparados para diferentes cenários”, afirmou Rybinski.

A Expert XP, considerada uma das maiores plataformas de conteúdo e relacionamento do mercado financeiro na América Latina, reúne investidores, especialistas e empresas para debater as principais tendências que influenciam o futuro dos investimentos e da gestão patrimonial. O evento se destaca como um ambiente estratégico para a troca de conhecimento, conexão entre os diferentes participantes do ecossistema financeiro e discussão de soluções voltadas à construção de estratégias financeiras de longo prazo.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Sobre a MAG Investimentos

A MAG Investimentos é a gestora de recursos do Grupo MAG, conglomerado com 191 anos de atuação nos segmentos de seguros, previdência e investimentos. Fundada em 2013, a asset oferece soluções de investimento para clientes institucionais, corporativos e plataformas digitais, com estratégias em renda fixa, multimercados, crédito, ações e investimentos no exterior. A companhia combina gestão ativa, análise macroeconômica e foco de longo prazo para atender às necessidades de investidores que buscam solidez, diversificação e performance consistente.