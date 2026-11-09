Grupo Bradesco Seguros destaca transformação do mercado segurador no CQCS Inovação 2026

Patrocinadora do evento, companhia reuniu executivos em debates sobre tecnologia, inteligência artificial e novas oportunidades para o setor – O Grupo Bradesco Seguros participou do CQCS Inovação 2026, realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Considerado um dos principais encontros de inovação em seguros da América Latina, o evento contou com o patrocínio da companhia e reuniu lideranças do setor para debater o impacto das novas tecnologias, a evolução dos modelos de negócios e as mudanças na relação entre seguradoras, corretores e clientes.

Sob o tema Transformando o Seguro, a edição promoveu reflexões sobre o papel da inovação no desenvolvimento do mercado segurador. Com representantes de diferentes áreas de atuação, o Grupo Bradesco Seguros contribuiu para discussões sobre digitalização, personalização de serviços e ampliação do acesso à proteção.

“A inovação faz parte da estratégia do Grupo Bradesco Seguros e está presente em diferentes frentes do nosso negócio, da tecnologia à comunicação e ao relacionamento com clientes e corretores. Iniciativas como o Com Você, Corretor ON, a campanha com Rafa Tuma e a Seguros Friday demonstram como transformamos criatividade e novas soluções em oportunidades para fortalecer nossos parceiros de negócios e ampliar a cultura de proteção no Brasil”, destacou Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing, Comunicação e Canais de Relacionamento da Bradesco Seguros, na abertura do evento.

O estande do Grupo Bradesco Seguros também contou com um espaço dedicado à iniciativa Com Você, Corretor ON, onde corretores e demais profissionais do setor puderam gravar depoimentos, fortalecendo a conexão com a companhia. No espaço, Alexandre Nogueira entrevistou Gustavo Doria, fundador do CQCS, e o resultado estará no perfil “Com Você, Corretor”, nas redes sociais.

Programação diversificada e conexão com os corretores

Um dos destaques da programação do dia 5 de novembro foi a participação de Ney Ferraz Dias, CEO da Bradseg, em um painel sobre o futuro do mercado segurador. O executivo abordou as transformações no comportamento dos consumidores, destacando o aumento da longevidade, a redução do tamanho das famílias, o crescimento de pessoas que vivem sozinhas, a maior presença de mulheres como provedoras dos lares e a relevância dos animais de estimação nas residências. Segundo Ney, essas mudanças representam oportunidades e desafios para o setor, que precisa desenvolver soluções alinhadas às novas necessidades de proteção da sociedade.

Ao longo dos dois dias, o Grupo também esteve representado em debates sobre a aplicação de novas tecnologias em diferentes segmentos. Na saúde suplementar, Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde, discutiu o papel da tecnologia na modernização dos serviços e na melhoria do atendimento aos beneficiários. Flávio Bitter, Diretor-Geral da Bradesco Saúde, abordou o uso estratégico de dados e soluções digitais para ampliar a eficiência operacional e aprimorar as jornadas de atendimento.

A programação também contemplou o futuro do seguro de vida, com Bernardo Ferreira Castello, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência, que discutiu as perspectivas de evolução do segmento. Já Fábio Magalhães, Diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, participou de um debate sobre a importância das relações humanas em um cenário cada vez mais tecnológico, ressaltando o papel da proximidade e da confiança no relacionamento com os clientes.

A inteligência artificial também esteve entre os temas discutidos por Saint’Clair Pereira Lima, Diretor da Bradesco Auto/RE, e Edilson Dias do Reis, Diretor de TI e Inovação do Grupo Bradesco Seguros. Os encontros exploraram o potencial da tecnologia para otimizar processos, apoiar decisões e gerar novas oportunidades, contribuindo para a melhoria contínua da experiência de clientes e corretores.

Alexandre Faller, Superintendente Sênior de TI do Grupo Bradesco Seguros, participou do painel “Cloud e AI no Seguro: da Eficiência Operacional à Vantagem Competitiva”. O executivo apresentou iniciativas como a BRIDGE, solução de orquestração agêntica do Grupo Bradesco, e o uso de IA no Contact Center para tornar o atendimento mais eficiente e aprimorar a experiência de clientes, corretores e operadores.

A programação contou ainda com José Pires, Diretor-Presidente da Bradesco Capitalização, no painel “Capitalização Inovando e Ampliando Presença”, que explorou novas possibilidades para o segmento. A valorização do papel dos corretores também esteve em pauta com Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, que discutiu como a tecnologia pode fortalecer a atuação desses profissionais e ampliar oportunidades comerciais.

Raquel Costa, Superintendente Sênior de Estratégia Comercial do Grupo Bradesco Seguros, integrou o painel “Tecnologia Turbinando o Seguro de Auto”, dedicado ao papel da inovação na evolução dos serviços e na geração de oportunidades comerciais. Já Marcel Cerdan, Head de Customer Care da Bradesco Vida e Previdência, participou de um debate sobre o uso da inteligência artificial na promoção do bem-estar, explorando seu potencial para aprimorar o relacionamento com os clientes.

A presença do Grupo Bradesco Seguros no CQCS Inovação 2026 reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de soluções que combinam tecnologia, eficiência e proximidade com as pessoas. “Esses avanços tecnológicos contribuem para simplificar jornadas, fortalecer a atuação dos corretores e oferecer experiências cada vez mais ágeis e personalizadas aos clientes, consolidando a inovação como instrumento para ampliar a cultura de proteção no Brasil”, completa Alexandre.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing, Comunicação e Canais de Relacionamento da Bradesco Seguros