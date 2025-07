APTS elege nova diretoria e se prepara para retomar atividades

Eleito presidente, Evaldir Barboza Paula promete sanear as finanças da entidade e retomar os eventos, agora com o reforço de uma diretoria de nomes consagrados.

Com suas atividades suspensas nos últimos anos, a Associação Paulista dos Técnicos de Seguro (APTS) se prepara para retomar os trabalhos. Com uma trajetória de 42 anos de atuação em prol da disseminação do conhecimento em seguros, a entidade está agora sob novo comando. A nova diretoria, eleita em assembleia geral realizada em abril, tem à frente Evaldir Barboza de Paula, que atuou como secretário e diretor financeiro nas gestões anteriores.

Evaldir explica que vários fatores levaram à paralisação temporária das atividades da APTS, como o falecimento do presidente anteanterior, em 2019, e, posteriormente, a pandemia. À essa altura, segundo ele, a entidade já possuía despesas que foram se acumulando ao longo do tempo. “Como diretor financeiro nas últimas gestões, decidi assumir todos os compromissos financeiros para que APTS ficasse em dia”, diz.

Com o término do mandato do presidente Octavio Milliet, Evaldir decidiu se candidatar ao cargo, sendo eleito por aclamação em assembleia realizada em abril. Ele afirma que antes de retomar as atividades, a APTS precisa ter suas finanças saneadas. Para tanto, a solução encontrada pela diretoria, respaldada pelos Conselheiros, foi vender a sede própria, localizada no Largo do Paissandu, centro histórico da capital, para ressarcir aos credores.

“A venda do imóvel é inevitável para fazer frente às despesas acumuladas. Mas, tenho a esperança de que, após resolvida esta questão, a APTS possa retomar suas atividades, voltando a realizar os seus consagrados eventos, que tanto contribuíram para prover conhecimento ao mercado, da forma como idealizaram seus fundadores”, diz. O seu antecessor, Milliet, reconhece a persistência de Evaldir. “Desejo muito sucesso”.

Diretoria forte

O novo presidente da APTS sabe que terá desafios pela frente, mas assegura que está confiante no habitual apoio do mercado. “A APTS construiu uma sólida trajetória, sempre focada no debate e na oferta de conhecimentos para o aperfeiçoamento dos profissionais, e isso é reconhecido pelo setor”, diz. Ele conta que uma providência para facilitar a operacionalização foi a reformulação do estatuto.

A mudança, realizada há dois anos, possibilitou, entre outras novidades, a criação do Conselho de Administração. Com isso, a formatação da nova diretoria ganhou força com a participação de nomes consagrados do setor, como Jayme Garfinkel, ex-presidente do Conselho da Porto, Boris Ber, presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, ex-superintendente da Susep, além de outras lideranças.

Na nova gestão, Evaldir resgatou a composição de Diretores Nomeados, com especialistas no comando das áreas-chaves para a entidade, que preza pela boa técnica de seguros. Por enquanto, já foram nomeadas as diretorias técnica, jurídica e de eventos. Tais iniciativas contam com a anuência da diretoria executiva, incluindo o diretor financeiro Luiz Macoto Sakamoto.

“Ao longo da trajetória histórica da APTS, muitas mudanças ocorreram na sociedade e também no mercado de seguros. Mas, o que não mudou foi o carinho pela APTS. Muitos dos que passaram por seus eventos guardam o desejo de retribuir o conhecimento adquirido. Por isso, estamos trabalhando fortemente para sanar a situação financeira e reposicionar nossa querida APTS. Vamos juntos nesta missão!”, diz Macoto.

Diretoria da APTS 2025/2028

Presidente: Evaldir Barboza de Paula

Vice-presidente: Octavio José Milliet

Diretor Financeiro: Luiz Macoto Sakamoto

Conselho Consultivo

Hélio Opipari Junior

José Luís S. Ferreira da Silva

Cesar Bertacini

Conselho de Administração

Alexandre M. Camillo

Boris Ber

Jayme Brasil Garfinkel

Conselho Fiscal

Claudio Macedo Pinto

Lucas Carazzato Camillo

Diretores Nomeados

Diretoria Técnica: Alexandre Del Fiori

Diretoria Jurídica: Felipe Galesco

Diretoria de Eventos: Umile Ritacco