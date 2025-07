Allianz Brasil conquista selo Great Place To Work

Pesquisa interna apontou que 87% dos colaboradores consideram a companhia um ótimo lugar para trabalhar – Mais uma vez, a Allianz Brasil recebeu o selo Great Place To Work (GPTW), um dos principais certificados de excelência no ambiente de trabalho. A conquista é resultado de uma pesquisa interna que apontou que 87% dos colaboradores consideram a Allianz um ótimo lugar para trabalhar – índice superior aos 70% exigidos para o reconhecimento.

O levantamento foi respondido de forma voluntária e sigilosa por 87% dos mais de 1,8 mil colaboradores da companhia. O questionário avaliou o ambiente de trabalho com base em pilares como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem e, a partir disso, analisou o nível de engajamento, confiança entre liderança e equipes, sentimento de pertencimento e colaboração entre os times. Desta forma, a Allianz alcançou uma média geral de 81% de satisfação.

“Sermos reconhecidos com o selo Great Place To Work é a confirmação de que estamos no caminho certo: construindo um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, valorizadas e com espaço para crescer”, comemora Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil, enfatizando que o resultado também prepara a companhia para voos maiores. “Essa conquista é a nossa contribuição local rumo ao ranking global das 25 melhores empresas para trabalhar no mundo, no qual o Grupo Allianz obteve a 17ª colocação em 2024. Com isso, esperamos poder fomentar nossa reputação como empregador mundial.”

Laura Vidmontas, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da empresa, destaca que a conquista é coletiva e um sinal de confiança essencial para que a seguradora alcançasse o reconhecimento. “Estamos orgulhosos deste resultado. Seguiremos trabalhando nisso, colaborando, cuidando uns dos outros, celebrando nossas conquistas e construindo todos os dias uma Allianz cada vez melhor para se trabalhar”, finaliza.

Foto: Laura Vidmontas, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da Allianz Seguros_cred_divulgação