CVG-RJ celebra o Dia Internacional da Mulher com liderança feminina histórica

Pela primeira vez em 59 anos, entidade comemora a data, 8 de março, sendo presidida por uma mulher e com maioria feminina na diretoria – No Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), a data tem um significado especial. Em 59 anos de existência, a entidade é presidida pela primeira vez por uma mulher e conta com maioria feminina em sua diretoria, um marco que simboliza a evolução da participação das mulheres no associativismo e no mercado segurador. A presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, destaca que essa representatividade é resultado de um movimento gradual de valorização do talento feminino no setor. “Mostra que o mercado de seguros está reconhecendo cada vez mais a competência, a visão estratégica e a capacidade de liderança das mulheres, trazendo assim diversidade de pensamento e contribuindo para decisões mais inovadoras e representativas para o setor”, afirmou.

Desempenho – Pesquisas apontam que empresas com mulheres na liderança tem melhor desempenho. Dados da McKinsey apontam que 25% das empresas com líderes mulheres tem mais chances de apresentar desempenho financeiro acima da média. Isso acontece por diversos motivos como o fato de mulheres tomarem decisões mais equilibradas, analisarem riscos com mais profundidade e ter maior diversidade de ideais.

“Espero que este momento do CVG-RJ inspire outras mulheres do mercado de seguros a acreditarem em sua capacidade, buscarem novos desafios e ocuparem cada vez mais espaços de liderança no nosso setor. O CVG-RJ aproveita também para parabenizar nesta data tão especial todas as mulheres”, finalizou.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para direita, a diretoria do CVG-RJ: Leonardo Villela, diretor financeiro; Leila Nogueira, vice-presidente; Sonia Marra, presidente; Tatiana Antoniazzi, diretora social e Jacqueline Sorensen, diretora de ensino. Foto: Divulgação