Cláusula de Retomada de Obras será tema da VI Jornada Seg News de Seguro Garantia!

INSCRIÇÕES POR R$ 70,00 ATÉ DIA 15 DE MARÇO – A Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) regulamenta as contratações públicas no Brasil. Nesse contexto, a Cláusula de Retomada de Obras é uma das coberturas que podem ser incluídas nos contratos de obras e serviços de engenharia, conforme previsto na Lei de Licitações. Possibilita à Administração Pública retomar a obra em caso de inadimplência do contratado, garantindo a continuidade do serviço público. Esse evento tem como objetivo debater sobre as peculiaridades, desenvolvimento e demanda em termos de mercado.

PROMOÇÃO:

INSCRIÇÕES POR R$ 70,00 ATÉ DIA 15 DE MARÇO – PIX 11 934157357

Enviar o comprovante pelo WhatsApp: 11 93415-7357

VI JORNADA SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA (ON LINE AO VIVO)

A Cláusula de Retomada de Obras na Lei de Licitações

Data: 16 de abril – Das 14h30 ás 16h30 – Plataforma GoogleMeet

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Programa:

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews

I Painel (14h30 ás 15h10): Efeitos da Cláusula de Retomada de Obras (Lei de Licitações 14.133/2021) no mercado…

Palestrante: Rogério Moreira Jacobsen, Gerente de Suporte a Projetos de Clientes PJ da Tokio Marine Seguradora

II Painel (15h10 ás 15h50): O papel do Corretor nos Contratos de Seguro Garantia com a Cláusula de Retomada de Obras

Palestrante: Carolina Vieira, CEO na Olive Seguros e Fundadora da The Surety Academy

III Painel (15h50 ás 16h30): A Regulação de Sinistros de Seguro Garantia com Cláusula de Retomada de Obras…

Palestrante: Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil

Inscrições:

R$ 95,00 (A partir de 02 Inscrições………….R$ 80,00)

Forma de Pagamento: Pix (011) 934157357