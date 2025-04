Sancor investe em formação e vê alta na conversão de vendas de Seguro de Vida

Nos últimos meses, a Sancor Seguros deu um passo importante em sua atuação no segmento de Seguro de Vida ao promover uma série de treinamentos especializados conduzidos por Rogerio Araújo — o “Rogerinho”, corretor com 26 anos de mercado e referência nacional em Planejamento e Proteção Financeira.

Os encontros envolveram equipes comerciais internas, corretores e cooperativas parceiras, e tiveram como foco desenvolver uma abordagem mais consultiva, empática e personalizada, ampliando o conhecimento técnico dos profissionais e gerando valor real para os clientes.

“Nosso objetivo foi capacitar e engajar os nossos Comerciais e Parceiros de negócios, para que atuem de forma mais consultiva, entendendo as reais necessidades dos clientes e oferecendo soluções de proteção financeira personalizadas por meio do seguro de vida”, explica Vivian de Carvalho, Gerente Especialista de Seguro de Pessoas da Sancor.

Durante os treinamentos, foram abordados temas como o papel do Seguro de Vida no planejamento financeiro familiar e empresarial, a importância da empatia na abordagem comercial, e estratégias para mudança de mentalidade sobre apólices.

“A minha contribuição é exponencializar esses números, apresentar a cobertura por uma visão diferente, de forma didática, para que esses corretores e os canais de distribuição parceiros, apresentem o seguro de vida de forma didática, como uma ferramenta essencial no planejamento financeiro das pessoas e empresas. Alavancando assim melhores resultados, o que, felizmente, vem acontecendo”, afirma Rogerio Araújo, CEO do Grupo TGL Consultoria, diretor do Sincor-MG, CSP-MG e CVG-SP.

Resultados práticos e mensuráveis

Segundo Vivian, os resultados já começaram a aparecer:

“Tivemos um aumento considerável de conversão em campanhas com um dos nossos principais parceiros, com diversos feedbacks positivos. Quanto à equipe comercial, que finalizou o programa recentemente, já conseguimos perceber mudanças de postura muito claras, mesmo sem os números consolidados.”

Ela destaca que o conhecimento técnico adquirido já está sendo aplicado no dia a dia:

“Os Corretores que já participaram, recebem insight de abordagens mais consultiva e personalizada, buscando compreender com maior profundidade o perfil e as necessidades dos clientes. Isso tem permitido a oferta de soluções de proteção financeira mais adequadas e alinhadas à realidade de cada pessoa.”

Outro avanço, segundo Vivian, é a capacidade ampliada de identificar oportunidades de venda com foco em proteção, aproveitando momentos na jornada do cliente.

“Esse olhar atento ao contexto tem gerado abordagens mais eficazes e com maior credibilidade. É uma evolução clara no discurso, na postura e no relacionamento com o cliente.”

Receptividade surpreendente

Para Rogerinho, a experiência com a Sancor foi marcada por engajamento, carinho e conexão verdadeira entre as equipes:

“Fui surpreendido pelo nível de relacionamento entre os corretores, parceiros e o time comercial da Sancor. Existe uma sinergia pouco vista no mercado — de cuidado, atenção e reciprocidade. Isso faz toda a diferença.”

O especialista elogiou ainda a gestão de Edward Lange, destacando a cultura interna da seguradora:

“Acredito que a Sancor, na gestão do Edward Lange, reconhecido no nosso mercado como uma grande líder, com grande competência e entrega de resultados, mas, na minha opinião que tem como principal característica o “cuidar do seu time”, se preocupar com pessoas, está no momento e no caminho certo ao dar esse importante passo no seguro de vida. Com certeza irá colher grandes frutos.”

Um caminho de continuidade

A capacitação constante é uma aposta da seguradora para o crescimento sustentável e a consolidação de sua atuação como referência em proteção financeira.

“Esses resultados reforçam o impacto positivo que treinamentos bem direcionados podem gerar, tanto no desempenho comercial quanto na experiência do cliente”, conclui Vivian.