AXA no Brasil simplifica o faturamento no seguro de Transporte com nova ferramenta digital

Iniciativa reforça autonomia do corretor e acelera processos no dia a dia da operação

A AXA no Brasil acaba de dar mais um passo na digitalização de seus processos com o lançamento de uma nova funcionalidade de autoatendimento para faturamento do seguro de Transporte, diretamente no CITNet. A novidade reforça o compromisso da companhia com a transformação digital e com o fortalecimento da parceria com corretores em todo o país.

O processo de emissão na área logada do CITNet conta com uma inteligência automatizada e é intuitivo. Após acessar o sistema, o corretor precisa de apenas três cliques para realizar a fatura:

● Selecionar a fatura (individual ou por lote);

● Informar a data de vencimento;

● E emitir a fatura.

O kit do faturamento é enviado diretamente para o e-mail cadastrado em até 48 horas após a emissão, que pode ser feita no primeiro dia útil de cada mês, após a averbação e aprovação, com a possibilidade de escolha da data de vencimento. O sistema também permite a aprovação de faturas por lote.

“A ferramenta está alinhada com a estratégia de digitalizar produtos e processos da AXA buscando tornar as rotinas dos nossos corretores ainda mais eficientes e ágeis. A funcionalidade proporciona maior autonomia ao profissional, por meio de um processo digital e seguro, que nos coloca à frente como um diferencial de mercado”, explica Bruno Porte, vice-presidente de Tecnologia, Transformação, Dados e Operações da AXA no Brasil.

Bruno completa dizendo que “o avanço da digitalização em linhas comerciais permite também que a empresa amplie sua capilaridade, trabalhando com perfis diversos de corretores e chegando a cada vez mais localidades pelo país”.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo.

No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras.

A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Bruno Porte, vice-presidente de Tecnologia, Transformação, Dados e Operações da AXA no Brasil.