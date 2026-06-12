MetLife patrocina formação gratuita para jornalistas interessados no mercado de seguros

Curso gratuito do Valor Econômico e da CNseg vai capacitar jornalistas interessados na cobertura do mercado de seguros; inscrições estão abertas até 17 de julho – A MetLife será uma das patrocinadoras da Jornada Valor de Jornalismo em Seguros, iniciativa do Valor Econômico, da Editora Globo, em parceria com a CNseg, Confederação Nacional das Seguradoras. O curso gratuito tem como objetivo aproximar jornalistas interessados em se aprofundar no mercado de seguros e ampliar o conhecimento sobre o papel do setor na economia e na proteção da sociedade.

As inscrições estão abertas até 17 de julho e a formação será realizada presencialmente entre os dias 31 de agosto e4 de setembro, na sede da Editora Globo, em São Paulo. Ao longo de cinco dias, os participantes terão contato com especialistas, executivos e reguladores para aprofundarem o conhecimento no setor. A programação abordará temas como: funcionamento do mercado, regulação, análise de dados, riscos emergentes, mudanças climáticas, tecnologia, inovação, longevidade, previdência e educação financeira.

Para a MetLife, o apoio à iniciativa reforça o compromisso da companhia em ampliar o debate sobre seguros no Brasil, contribuindo assim para a democratização do seu acesso entre pessoas de diferentes idades e classes sociais. Segundo dados da FenaPrevi, apenas 18% da população possui algum tipo de seguro de vida e 64% dos brasileiros não conhecem nenhum benefício desse tipo de proteção. “Patrocinar um programa como este é certamente contribuir para o fortalecimento do setor e difundir a importância da proteção para os brasileiros. Queremos contribuir para que mais jornalistas conheçam de perto o mercado de seguros, seus desafios e sua importância para pessoas, empresas e para a economia do país. Apoiar essa jornada é uma forma de incentivar uma cobertura mais qualificada e ampliar o diálogo do setor com a sociedade”, afirma Denise Coelho, Diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.

Além das aulas, a jornada terá estudos de caso, oficinas práticas e atividades de networking. A seleção dos participantes considerará perfil, motivação e interesse na cobertura do mercado de seguros e jornalismo econômico.

Mais informações:

Inscrições: até 17 de julho de 2026

Realização do curso: 31 de agosto a 4 de setembro de 2026

Local: Sede da Editora Globo, São Paulo

Formato: Presencial

Participação: Gratuita

Inscrições e mais informações: http://jornadavalormercadodeseguros.valor.com.br

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Denise Coelho, Diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.