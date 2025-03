MAG Seguros divulga programa ‘MAG Expert’ durante o Brasesul 2025

Seguradora marca presença no Congresso Sul Brasileiro de Corretores de Seguros e destaca programa de formação sobre produtos individuais e processo de vendas – A MAG Seguros, empresa especializada em vida e previdência com 190 anos de atividade ininterrupta no mercado brasileiro, marca presença no Brasesul 2025 – o Congresso Sul Brasileiro de Corretores de Seguros. No evento, que acontece nesta quinta e sexta-feira, 20 e 21, no Centro de Eventos da FIERGS em Porto Alegre, executivos da empresa irão reforçar junto aos profissionais locais o ‘MAG Expert’, programa de especialização em produtos individuais e processo de vendas da MAG para corretores que já possuem Susep.

“Queremos aproveitar a oportunidade de um evento de tamanha importância, como o Brasesul, para reforçar nosso programa para capacitação de corretores. O mercado de seguros de vidas individuais possui um alto potencial de expansão e oferecer novos produtos para ampliar a proteção dos clientes e rentabilizar sua carteira são uma ótima oportunidade para os profissionais do setor”, destaca Waldemir Fiorio, diretor de Mercado da MAG Seguros, que estará presente no evento ao lado de Márcio Batistuti, diretor Comercial da seguradora.

O ‘MAG Expert’ acontece por meio da MAG Universidade, que oferece um aprendizado contínuo e de qualidade, e é voltado aos donos de corretoras, sucessores, indicados da corretora ou corretores indicados pelos gerentes. Neste ano, o programa contará com três turmas ao longo do ano (uma turma em abril e outras duas no segundo semestre) e terá duração de cinco semanas, com aulas 4 vezes na semana, de forma remota e ao vivo. “A trilha de conteúdo é muito rica e traz cases, nosso processo de venda e a explicação sobre nosso portfólio de produtos, em especial os de vida individuais. É a sua oportunidade de elevar sua carreira e se destacar no mercado segurador!”, ressalta Waldemir.

Brasesul 2025

O Brasesul reúne corretores, seguradoras e especialistas para debater tendências e desafios do setor, promovendo networking e troca de conhecimentos. A programação inclui palestras e painéis com foco no fortalecimento e desenvolvimento da indústria de seguros, além de oportunidades de negócios e atualização profissional.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.