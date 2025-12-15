Grupo Bradesco Seguros celebra formatura da terceira turma do programa DesBRAva

Iniciativa voltada à cultura da inovação capacita agentes de transformação na companhia – O Grupo Bradesco Seguros realizou, neste mês, a formatura da terceira turma do programa DesBRAva, consolidando mais uma etapa na jornada de fortalecimento da cultura de inovação na companhia. A edição formou 44 novos colaboradores, que passam a integrar uma rede estratégica de agentes de transformação dentro da organização.

Criado com o propósito de mobilizar talentos internos e desenvolver competências essenciais ao novo contexto dos negócios, o programa promove uma trilha prática e imersiva de capacitação. Ao longo de quatro meses, os participantes estiveram presentes em mais de 20 encontros, que incluíram expedições ao ecossistema de inovação, rodas de conversa com especialistas, webinars e workshops orientados à aplicação prática de metodologias inovadoras.

“O DesBRAva foi idealizado com a convicção de que a inovação deve ser impulsionada por todas as pessoas da companhia, independentemente de sua área de atuação. Com esta turma, alcançamos a 115 DesBRAvadores em um ano e meio de iniciativa, reforçando nosso compromisso com uma cultura corporativa orientada à transformação”, afirma José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

A cerimônia de formatura foi realizada na sede da empresa, na Avenida Paulista, em São Paulo, e reuniu formandos, lideranças e funcionários de edições anteriores, que compartilharam suas experiências após suas participações. Durante o evento, foram reconhecidos projetos desenvolvidos ao longo da trilha de workshops, assim como os destaques da jornada de gamificação, que incentiva os profissionais a expandirem seus conhecimentos além do curso.

A Voz dos Desbravadores

Participantes da terceira turma destacaram em seus depoimentos os aprendizados práticos e a mudança de mindset proporcionados pelo programa:

Maria Eduarda Santos, Gerente Comercial na Bradescor:”A imersão de três meses expandiu minha visão e aprimorou minha capacidade analítica e criativa para os desafios reais do negócio. O programa proporcionou conexões valiosas e reforçou a cultura de colaboração. Conquistar o Prêmio de Melhor Projeto da edição com o meu grupo, tornou tudo ainda mais especial. Orgulho de ser desBRAvadora!”

Daniel Hazan, Analista Jr. na Bradesco Auto/RE:”O DesBRAva aumentou o meu leque de conhecimento, adicionou ferramentas na minha caixa e me ajudou a expandir horizontes. Aprendi a ter uma visão globalizada para entregar um produto aplicável e acessível, sempre com o cliente no centro de tudo.”

Michele Matta, Subscrição de Risco SPG da Bradesco Saúde:”Aprendi que inovação nem sempre precisa ser disruptiva, que podemos pensar fora da caixa com segurança e que o novo deve sim ser explorado. O programa veio para me ajudar a ter um novo olhar para o meu trabalho e me trouxe mais motivação!”

Marina Moura, Analista de Negócios da Bradesco Saúde:”Posso dizer que um dos principais aprendizados foram sobre criar conexões, ter atitude inovadora e ser protagonista da própria jornada. O DesBRAva, sem dúvidas, contribuiu bastante para a mudança de mindset.”

Jessica Reis, Product Owner no Change da Bradesco Saúde:”Aprendi a importância da colaboração multidisciplinar, da escuta ativa e da cocriação para transformar ideias em soluções reais. Pretendo levar os aprendizados para minha atuação em toda minha jornada, aplicando práticas de inovação e metodologias ágeis no dia a dia.”

Foto: José Loureiro, diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.